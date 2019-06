L'Oroscopo della settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno si prospetta emozionante per lo Scorpione, mentre il Capricorno potrebbe attraversare una fase di blocco lavorativo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in questi giorni sarà importante che vi rilassiate, senza stressarvi troppo con il lavoro. Cercate di concentravi maggiormente sui sentimenti e di risollevare la vostra relazione amorosa.

Toro: questa settimana dal 24 al 30 giugno la vostra vita sentimentale potrebbe diventare piuttosto tesa. Nel weekend la Luna in opposizione potrebbe rendervi parecchio nervosi e irrequieti. In ambito professionale potrebbero invece arrivare delle belle notizie.

Gemelli: qualche piccolo inconveniente potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Per ottenere i risultati sperati dovrete attendere ancora un po', ma le soddisfazioni arriveranno presto.

Chi è single potrebbe fare delle "conquiste" tra sabato e domenica.

Cancro: in queste giornate siete più carichi del solito e le persone attorno a voi lo stanno notando. La Luna nel vostro segno vi rende molto desiderabili, per cui dovrete approfittarne. Favorite le relazioni interpersonali e le nuove conoscenze.

Leone: chi ha dovuto superare una crisi di coppia negli ultimi mesi, adesso si ritroverà finalmente ad essere sereno. C'è chi è riuscito a recuperare la propria relazione e chi invece ha deciso di chiudere definitivamente.

Sabato e domenica potrebbe esserci qualche tensione in famiglia.

Vergine: questa settimana dal 24 al 30 giugno vi aiuterà a prendervi le rivincite che desiderate. Chi negli scorsi giorni è rimasto deluso dalla persona amata, potrà finalmente aver modo di chiarire. In ambito lavorativo le stelle sembrano appoggiarvi parecchio.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la Luna vi sorride e, in questa settimana dal 24 al 30 giugno, sarete molto fortunati sotto l'aspetto sentimentale.

Le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì. Se qualcosa non va per il verso giusto, cercate di non perdere la fiducia in voi stessi.

Scorpione: i nati sotto il vostro segno zodiacale sono delle persone vivaci, che hanno bisogno di provare continue emozioni nella vita di coppia. Qualche piccola discussione con il partner ogni tanto non vi pesa. Dedicatevi al relax e al vostro benessere fisico.

Sagittario: nelle relazioni sentimentali volete essere liberi e mantenere i vostri spazi.

Amate ricevere attenzioni, ma allo stesso tempo volete essere voi a decidere come sfruttare il vostro tempo. Tra giovedì e venerdì potrebbe esserci qualche inconveniente sul lavoro.

Capricorno: chi punta in alto potrebbe non sentirsi soddisfatto dei risultati ottenuti in questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno. Cercate di staccare la spina e provare a rilassarvi, vedrete che presto tutto tornerà ad andare alla grande.

Acquario: Venere in opposizione vi farà sentire poco compresi dal partner.

Cercate di non chiudervi in voi stessi e di lasciarvi andare. Nel weekend potrete godere di una bella Luna che potrebbe portarvi qualche sorpresa.

Pesci: la Luna in opposizione vi farà sentire un po' sottotono. Sul vostro cammino potrebbe presentarsi qualche ostacolo in più. Nel weekend sono previste giornate di passione.