L'Oroscopo del 28 giugno riporta l'esito della giornata di venerdì per i dodici segni zodiacali. Il Cancro sarà molto soddisfatto sia nel lavoro che nel campo sentimentale, mentre invece i Gemelli avranno qualche problemino nel campo lavorativo. Di seguito vediamo le previsioni dettagliate su tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Questo è il momento giusto per rimettervi in gioco e programmare qualche progetto.

Pubblicità

Pubblicità

Le situazioni che nascono adesso potrebbero diventare davvero importanti. In amore, l’attuale configurazione astrale vi rende molto romantici.

Toro – Momento di recupero per coloro che hanno vissuto in maniera troppo aggressiva. Periodo favorevole, invece, per coloro che hanno cambiato lavoro. L'importante è sapere che si può riemergere. In amore, evitate gli eventi imprevisti che possono cambiare drasticamente il corso della giornata.

Gemelli – In questo periodo siete presi da problemi di lavoro e situazioni difficili da risolvere.

Pubblicità

Ci sono conflitti con i colleghi, con i superiori e persino con gli amici. Sapete come reagire, anche se ultimamente avete problemi economici e fate fatica a far quadrare i conti. Si consiglia di non riversare tutte le tensioni in amore.

Cancro – Periodo importante per risolvere alcuni problemi sentimentali che in passato sembravano irrisolvibili. Chi è single è soddisfatto nel lavoro e cerca di apportare dei cambiamenti. Chi ama, invece, è completamente preso da questa condizione, non solo per la coppia ma anche per i figli e gli amici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone – Periodo di grandi progetti. Siete dei provocatori e ribelli. Amate sempre mettere un po' di pepe nelle situazioni tranquille. Proprio per questo motivo, molti preferiscono che stare in silenzio. In amore le cose possono essere sdolcinate e poco chiare. Non preoccupatevi di questo. Il fuoco ritornerà ad ardere proprio nel weekend.

Vergine – È il momento di capire cosa desiderate di più nel profondo della vostra anima. Siete sempre molto attenti ai particolari di tutto ciò che vi circonda, che spesso sembra che vi manchi qualcosa.

In realtà, quello che manca è dentro di voi, le risposte che cercate sono dentro di voi. Non date sempre la colpa agli altri. Se una relazione è in crisi è perché è arrivata al limite.

Previsioni di venerdì 28 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo faticoso. Ultimamente avete ricevuto incarichi pesanti o iniziato un nuovo progetto. Il successo costa fatica. In questa giornata avete poca energia, magari c'è una situazione fastidiosa o un lavoro che non funziona.

Pubblicità

I vostri sentimenti potrebbero essere distanti e potreste trovare difficoltà a comunicare con il vostro partner.

Scorpione – Oggi avete delle buone carte da giocare, spetta a voi fare la prossima mossa. Se pensate al passato e ai torti subiti, sprecate tempo prezioso. In campo lavorativo arrivano delle incredibili opportunità che riguardano la vostra carriera. In amore è la giornata adatta per gli appuntamenti e le relazioni.

Sagittario – Giornata all'insegna delle polemiche.

Pubblicità

Anche se alcuni di voi hanno avuto delle buone proposte, non si è concluso molto. Amate fare le cose velocemente e non sentirvi bloccati in attesa di risposte che non arrivano. È il momento di fare delle scelte senza rimandare giorno per giorno.

Capricorno – Avete bisogno di ritrovare energia. Dovete affrontare in maniera determinata tutte le situazioni stressanti che vi pone il destino. Anche gli ostacoli aiutano a crescere. I sentimenti possono risvegliarsi solo se dimenticate un passato che non vi appartiene più.

Acquario – Momento particolare con tante tensioni, ma anche con tante buone proposte. Il desiderio di cambiare città, vita e lavoro diventa sempre più forte. State accumulando molto nervosismo e lo sfogate sugli altri, anche se non c'entrano nulla. Tutto questo stato nevrotico è dovuto dai soldi che non sono mai abbastanza per i vostri progetti. In amore, è meglio prendere una pausa di riflessione per capire la natura della vostra relazione.

Pesci – Questo periodo può essere dedicato all'amore. Avrete via libera alle passioni. Alcuni pensano, dopo una delusione, di non volerne sapere più. Invece, scopriranno che la persona appena incontrata non è nient'altro che la risposta alla vostra preghiera, quell'anima gemella che avete aspettato da tanto tempo. Altri, purtroppo, saranno troppo presi dal lavoro da trascurare anche il partner. Si consiglia, quindi, di prendersi un po' di spazio per i sentimenti e mettere in stand-by i progetti lavorativi.