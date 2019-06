La strada per raggiungere la serenità di coppia è lunga e tortuosa, ma le previsioni astrali di venerdì regalano dei consigli utili per progredire, riequilibrando gli animi. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: affettuosi e profondi anche dal punto di vista intellettuale, approfondirete le sensazioni di coppia in modo completo e più consapevole. Tuttavia avrete qualche difficoltà a comunicare con il partner, le vostre parole vengono intese in modo sbagliato.

Toro: la vostra immaginazione è acuita da una Luna che però è in opposizione, quindi attenzione a non lasciarvi prendere da un atteggiamento troppo egoistico in coppia e dalle bugie che come si suol dire hanno le gambe corte.

Gemelli: il vostro modo di esprimere l'amore in coppia è armonico e delicato, con Venere nel segno che moltiplica i sentimenti caricandoli di un alto potenziale intellettivo. Ciò significa che nella vostra relazione a due ricercherete anche un'affinità intellettiva, cercando interessi comuni.

Cancro: in amore, cercherete di cristallizzare i vostri sentimenti, chiudendovi in un silenzio riflessivo. Per fortuna che c'è Marte nel vostro segno che mitiga questo atteggiamento, caricandovi di dinamismo produttivo per la relazione a due.

Leone: attenzione a non lasciarvi prendere da un comportamento impulsivo che potrebbe essere distruttivo nei confronti della vostra relazione a due. Cercherete nuovi stimoli ed emozioni diverse, rischiando di compromettere la felicità di coppia.

Vergine: i pianeti attuano una rinascita nella vostra relazione e Saturno in trigono con Urano lo conferma. Bando alla stabilità quindi, avete bisogno di evolvere, risvegliando ciò che è addormentato e aprendovi all'amore, divenendo veicolo della vostra anima.

Previsioni astrali di venerdì

Bilancia: in coppia, ricercherete il coinvolgimento mentale e la condivisione di attimi divertenti. L'influsso venusiano dal domicilio dei Gemelli vi fa amare in modo leggero e libero.

Siete devoti al vostro partner ma seguirete un istinto di razionalizzazione dei sentimenti che vi porterà a un cambiamento, di sicuro positivo per la coppia.

Scorpione: una Luna passionale vi lambisce e vi rende anche molto gelosi nei confronti del partner. Pulendo e filtrando le sensazioni negative, potrete fidarvi di più dell'amore.

Sagittario: la Luna si avvicina sempre più al vostro cielo e preannuncia sensazioni segrete e coinvolgenti. Giove, già ospite della vostra casa astrologica, vi garantisce gioia di vivere e un grande approfondimento della strada da intraprendere per raggiungere una felicità piena.

Capricorno: gli influssi planetari favorevoli vi spingono ad avanzare in coppia, intraprendendo un cammino evolutivo e di crescita. Urano in trigono con Saturno vi propone un cambio di rotta benefico per i sentimenti, spetta a voi concretizzarlo con fiducia.

Acquario: siete molto incerti in coppia, indecisi se seguire un dinamismo innescato da Urano o approfondire le emozioni suggerite da una Luna misteriosa. Agite in modo troppo impulsivo, quindi che ne dite di riequilibrare bene il tutto?

Pesci: molto vulnerabili in coppia per via di una quadratura venusiana che si fa sentire. Attenzione a non dire di no al partner nel momento sbagliato, magari poi ve ne pentirete.