Oroscopo 14 giugno: Acquario infantile e giocoso, Pesci sognatori

L’Oroscopo del 14 giugno svela che la giornata di questo venerdì sarà un po’ particolare e allo stesso tempo tesa per molti. Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti e dodici segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata utile per recuperare e avere conferme. Avete molta vitalità e l’estate vi porta buone novità. Le situazioni in campo lavorativo possono essere più fruttifere e dare maggiore soddisfazioni. Solo nel weekend si risolveranno anche delle questioni sentimentali.

Toro – In questo periodo potreste perdere la pazienza. Di solito cercate di evitare i conflitti, ma quando vi sentite attaccati e messi in disparte reagite fortemente. Fate attenzione a ciò che dite, dovreste usare più calma e diplomazia, specialmente verso le persone con cui avete dei legami di lunga durata.

Gemelli – In questa parte della settimana dovete stare più attenti in ogni cosa. Da qualche tempo la tensione è alta. Dovete fare attenzione se c’è discordia o competizione sul lavoro.

Evitate chi fa terra bruciata e ostacola i vostri progetti.

Cancro – Siete delle persone molto sensibili, se vi sentite offesi difficilmente dimenticate. Anche se vi chiedono scusa, dentro di voi resta sempre un dubbio. Avete voglia di uscire dalla solita routine, vorreste qualcosa di nuovo nella vostra vita. Avete in mente di chiudere alcuni progetti o cambiarli insieme alle persone che ne fanno parte.

Leone – Ultimamente siete stati presi da troppi impegni lavorativi e l’amore ne ha risentito.

Coloro che hanno dato poco nei giorni scorsi ora desiderano recuperare. In questi giorni le relazioni possono migliorare e ci sono anche buone opportunità per un incontro.

Vergine – In questa giornata dovete essere attenti alle questioni economiche. La prossima settimana ci saranno più uscite e dovete ancora completare alcuni progetti. Pianificate una piccola vacanza per il weekend. Magari visitate una città dove potete anche conoscere gente nuova.

Previsioni quotidiane da Bilancia a Pesci

Bilancia – Sarà una giornata fiacca, evitate tensioni e complicazioni che possono offendere le persone che vi sono intorno. Per alcuni di voi il peggio è passato, ora andate verso una soluzione e un miglioramento. Per superare tutto con più velocità avreste bisogno di ritrovare un equilibrio psicofisico.

Scorpione – Di solito non accettate le situazioni poco chiare, non amate stare con una persona solo per impegnare il tempo.

Le coppie durature hanno un po' da discutere e qualche ripensamento. Magari per alcuni c’è già una storia sostitutiva.

Sagittario – Questa è la giornata più pesante e impegnativa della settimana. Troppe cose e una moltitudine di questioni da risolvere. Se ci sono provocazioni è meglio farsi scivolare tutto addosso.

Capricorno – Giornata abbastanza caotica. In questo momento avete bisogno di chiarezza e di sentirvi forti, ma è un momento nel quale conviene parlare solo se è necessario e agire solo se è opportuno.

Non rispondete agli attacchi e non affaticatevi.

Acquario – Potrebbe essere difficile per voi mantenere l’autodisciplina. La vostra natura infantile vorrebbe uscire e giocare. Emotivamente siete ansiosi di scatenarvi e seguire la natura giocosa e istintiva, ma il vostro senso di responsabilità vi frena. Questa difficile tensione interna potrebbe essere dovuta ad alcune questioni fastidiose della vostra vita. Fate del vostro meglio per raggiungere un equilibrio.

Pesci – Siete dei 'romanticoni' ma dovete restare con i piedi per terra. Essere coscienti della realtà per alcuni risulta difficile, soprattutto per chi deve superare una crisi amorosa. Non chiudetevi in un mondo di sogni che non ha nulla in comune con la vita reale. È opportuno trovare una giusta misura, una via di mezzo.