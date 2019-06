L'Oroscopo di domani 21 giugno 2019 ha in serbo tante belle novità in merito a questo nuovo venerdì di fine settimana. Una su tutte, parlando ovviamente di Astrologia applicata al periodo, l'ingresso del Sole in Cancro: tale passaggio avverrà il 21 giugno, precisamente alle ore 15:55, dando inizio all'estate 2019 (solstizio d'estate). Ansiosi di sapere se il periodo sarà positivo o negativo in relazione all'amore e al lavoro? Bene, iniziamo pure a dare qualche breve anticipazione sui migliori e peggiori, prima di passare agli approfondimenti di rito interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Diciamo subito che tra i sei in lizza solo in tre avranno massimo vantaggio dal transito sopracitato: l'Ariete, il Cancro e il Leone. In merito ai restanti segni, ad avere abbastanza supporto da parte degli astri sarà di certo la Vergine, anche se valutata nel frangente nella media positività. Invece, secondo le previsioni zodiacali del 21 giugno, avranno da lottare contro stelle avverse i nati in Toro e Gemelli, rispettivamente valutati con il 'sottotono' e il 'ko'. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 21 giugno

Il pensiero delle stelle in merito al prossimo venerdì è già stato 'decifrato', pronto per essere visionato da voi lettori. Ansiosi di mettere le mani sulla nuova classifica stelline interessante il giorno 21 giugno 2019? Senz'altro, a fare un'ottima figura saranno gli amici appartenenti all'Ariete che, come già anticipato in apertura avranno il conforto in vetta alla classifica anche di Cancro e Leone, valutati nel periodo a cinque stelle. Per gli altri segni come è stata valutata la giornata?

Andiamo a scoprirlo insieme analizzando la scaletta seguente:

★★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★★: Vergine;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 21 giugno, Sole in Cancro

Ariete - Partirà bene e finirà molto felicemente questa parte della settimana per voi Ariete, con un venerdì sicuramente vincente in ogni settore. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, la giornata presenta i migliori ingredienti celesti per dare sfogo alle vostre fantasie, sia erotiche che sentimentali, trovando nel partner un degno alleato.

Chi è stabilmente in coppia potrebbe avvertire una vaga insofferenza per la routine, per le abitudini ormai radicate nel tempo; avrete voglia di ritrovare emozioni che temete ormai appannate. Single, come per incanto l’umore diventerà brillante e i rapporti umani si faranno senz'altro positivi e distesi; anche le situazioni più ingarbugliate si risolveranno senza troppo dispendio di energie. Gradito un programma serale in compagnia di amici: vi divertirà più previsto.

Nel lavoro infine, gli astri vi offrono possibilità di realizzazioni professionali importanti. Nel tempo libero vi sentirete attratti da persone e ambienti che vi permetteranno di fare senz'altro nuove e buone esperienze.

Toro - Questa parte della settimana identificata con la parte finale della settimana lavorativa, per voi Toro si intravvede quasi tutta in 'sottotono'. In amore, surriscaldati da astri parzialmente a favore, troverete finalmente il coraggio di difendere con convinzione certi vostri principi risolvendo con abilità una questione difficile.

Parliamo di coppia: chi ben comincia è a metà dell’opera, dice il proverbio, e voi comincerete la giornata davvero bene. Il rapporto sarà ravvivato da nuove iniziative, per la felicità indiscussa del vostro partner. Single, un soffio di serenità aiuterà a prendere la vita con più dolcezza. La famiglia è ciò che riesce a garantirvi una costante sensazione di sicurezza e benessere: ne sarete ancora più consapevoli del solito e vi mostrerete ben felici di ricambiare con calde ondate di affetto. Nel lavoro, rinviate a momenti migliori eventuali speculazioni soprattutto se dovessero essere alquanto azzardate. Senza dubbio vi state impegnando molto, ma forse non avete calcolato bene i tempi e rischiate di girare a vuoto.

Gemelli - Si prevede una giornata storta per voi Gemelli. In generale infatti, sarete sotto stress a causa del periodo valutato con il 'ko'. Una soluzione ad hoc potrebbe essere quella di non cadere mai in ostaggio delle solite abitudini: provare per credere! In amore, la Luna sarà per voi Gemelli abbastanza capricciosa ma non è il caso di preoccuparsi, sono previsti miglioramenti a breve. In generale dovete fare i conti con persone più sciolte e determinati di voi che pretenderanno risposte precise e repentine. Sempre in merito ai sentimenti, nel rapporto di coppia correte il rischio d’incappare in fraintendimenti e litigi animati, per cui siatene coscienti e preparatevi. Single, se avete punti deboli rafforzateli, se ci sono ostacoli e siete sicuri che quanto intendete realizzare è nelle vostre possibilità, affrontateli senza timore. Nel lavoro, alcuni cambiamenti che potrebbero esservi proposti in ambito della vostra attività dovranno essere guardati con sospetto: certi mutamenti potrebbero nascondere più insidie di quanto non pensiate. Non è il modo giusto per iniziare la giornata, sappiatelo!

Cancro - Una giornata semplicemente spettacolare. Senza alcun dubbio il periodo partirà e si concluderà benissimo con nuovi eventi capaci di far cambiare radicalmente la vostra attuale visione della vita. Una splendida armonia vi accompagnerà e renderà stabile qualsiasi situazione. Le previsioni di venerdì non vedono difficoltà di rilievo nei riguardi dell'amore: sarete insolitamente allegri e vivrete emozioni particolari. Volendo, godrete di una felice ispirazione che si rivelerà gratificante sotto tutti i punti di vista. Notevole il fascino e la comunicativa con il partner, e se siete in cerca d’avventure avrete più di un‘occasione per dimostrare tutta la vostra forza di seduzione. Single, i sentimenti saranno protetti dalla buona sorte e le nuove storie creeranno intrecci dolci e intensi. Vi divertirà un’uscita serale con gli amici. Nel lavoro, vi butterete a capofitto e con determinazione nelle attività più impellenti: avrete una gran voglia di emergere, di far vedere le vostre capacità. Se avete un’attività autonoma i risultati non si faranno attendere.

Leone - In arrivo un venerdì 21 giugno quasi certamente da vivere alla grande in molti comparti della vita. La giornata di fine settimana partirà e terminerà senza quasi nessun problema: già da subito in primissimo piano avvertirete un'aria nuova, semplice ma favorevolmente serena ed appagante. In amore, vi sono dei progetti che avete lasciato a metà perché credevate non funzionassero o avete avuto paura di portare avanti. In questa giornata sarebbe bene riprenderli in considerazione, spulciando magari tra le varie opzioni per farne ripartire qualcuno. Gli astri, inoltre, suggeriscono di non trascurare la salute, tanto meno quella della persona amata. Single, se qualcuno deluderà una vostra avance, mostrandosi distaccato e poco disponibile nei vostri confronti, non prendetevela troppo e non fatene un dramma. Le strade dell’amore non hanno intoppi: sono libere e voi siete liberi di percorrerle. Nel lavoro, in tanti sarete attivi e dinamici al massimo grado, non lasciando nulla di intentato per raggiungere gli obiettivi che vi sarete nel frattempo preposti.

Vergine - Giornata da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. Diciamo che Il periodo sarà quello giusto e le condizioni di spirito ideali per risolvere alcune recenti complicazioni. L'oroscopo di domani 21 giugno consiglia in amore più fatti e meno parole! Di conseguenza, calore ed energia non dovrebbero mai mancare in modo da riscaldare l’atmosfera amorosa, ultimamente un po’ freddina. In coppia sarà la curiosità il motore che vi spingerà a cercare qualche cosa di nuovo o di più stimolante in grado di rilanciare il rapporto. Single, potrebbero accadere cose nuove nel corso del periodo indicato. Intanto, non date peso ad incertezze o a timori di fronte a delle scelte: non è il momento d’avere esitazioni. Nel lavoro, se operate in squadra con altri ricordatevi di attenervi alla massima chiarezza, precisione e organizzazione. Qualcuno di voi della Vergine nel corso della giornata potrebbe avere richieste per compiti più vivaci, stimolanti e soddisfacenti del solito: accetterete?

