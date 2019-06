Arriva l'Oroscopo del 20 giugno con le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Nel dettaglio, le novità e i cambiamenti a cui andrete incontro in questa nuova giornata di giovedì. Il Toro e il Sagittario avranno problemi, mentre la Vergine avrà un netto recupero.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete – dovete evitare ogni tipo di rottura. Siete molto ansiosi e vi arrabbiate facilmente, soprattutto se incontrate persone inquiete. Si consiglia di rinviare ogni contatto, soprattutto d'amore, al weekend.

Qualche preoccupazione in campo economico.

Toro – Giornata importante ma con qualche problema fisico. Nel lavoro dovete avere pazienza e ritrovare la voglia di fare. Qualcuno ha cambiato impiego e stile di vita. In amore ci potrebbe essere un ritorno di fiamma, ma valutate bene e andateci cauti. Spesso il ritorno di fiamma serve solo per fare una grigliata.

Gemelli – Quando avete troppi problemi cercate di superarli pensando ad altro e cercando soluzioni.

La giornata di giovedì 20 giugno sarà importante per i colloqui e le relazioni interpersonali. In amore c'è un momento di sosta che dovete affrontare con il partner. Se ci sono malesseri, dovete evitare i contrasti da entrambe le parti.

Cancro – Di certo non è una giornata tranquilla. Molti di voi vivono in maniera passionale tutto ciò che fanno sia nel lavoro che in amore, ma resta anche un periodo stancante. Cercate di rilassarvi guardando un film oppure andando a una festa.

Leone – Le donne di questo segno si sentono poco considerate dal partner. Gli uomini, anche se trascurati, si buttano nel lavoro e frequentano in modo sporadico il partner. Sul lavoro, qualcuno potrebbe cestinare la vostra brillante idea, ma non gettate la spugna. Prima o poi questa idea tornerà utile.

Vergine – In questa giornata di giovedì 20 giugno avrete una grande forza e vigore. Nonostante ciò, dovete fare attenzione a coloro che hanno problemi d'amore.

Per alcuni di voi il lavoro sta andando a gonfie vele. Gli onesti sforzi di ieri stanno dando i suoi frutti. Siate orgogliosi delle vostre realizzazioni.

Previsioni del 20 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Nel campo sentimentale è un periodo tranquillo, anzi piuttosto piatto e noioso. Tutte le relazioni che nascono adesso sono apatiche e non definite. Se c'è un amore non corrisposto, potrebbe nascere una certa agitazione. Sul lavoro, non fate affidamento sugli altri come fate di solito.

Se volete un lavoro fatto molto bene, dovete farlo da soli.

Scorpione – Coloro che vorrebbero cambiare lavoro o magari fare qualcosa di diverso, non ci riescono perché al momento non c'è nessuna alternativa. In amore, dopo momenti di pausa, potrebbe tornare il desiderio di sentirsi innamorati. Chi da tempo è single, dovrebbe guardarsi attorno.

Sagittario – A volte una parola di troppo può scatenare qualche agitazione o litigio. Questo non è un periodo migliore per sollevare un polverone.

Dovete assolutamente eliminare i problemi quanto prima, anche a livello familiare.

Capricorno – Per voi i rapporti sono molto importanti, soprattutto in fase di mezza età. Coloro che hanno una relazione stabile sono felici, gli altri devono fare chiarezza entro la fine del mese. Chi di voi ha le idee chiare, entro la fine dell’estate potrebbe sposarsi o iniziare una convivenza.

Acquario – Se negli ultimi tempi è nata una storia, dovete andare fino in fondo. I single che non riescono a trovare l'amore è perché non credono in se stessi o hanno paura di restare in trappola. Per alcuni di loro è difficile fare il primo passo o diventare insistenti. In certi casi però dovrebbero essere più coraggiosi e vedere le cose in modo diverso.

Pesci – In questo periodo sarà difficile per molti di voi sfuggire all'amore. Per coloro che hanno lavorato molto, i sentimenti saranno un buon rifugio. Però tutto ciò non può accadere se voi non date spazio agli incontri. Coloro che cercano una buona relazione saranno accontentati e ci saranno persino ritorni di fiamma.