L'Oroscopo di domani lunedì 10 giugno si prepara a deliziarci con belle novità ed altrettanto buone notizie, proprio in concomitanza con la giornata di inizio settimana. Allora a questo punto è doveroso domandarsi: cosa riserveranno gli astri in amore e nel lavoro? Senza alcuna remora in merito, mettiamo subito sotto analisi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine facendo una prima cernita sui migliori e peggiori del momento. Tra i sei appena nominati, senz'altro ve ne sono alcuni super-favoriti dalle stelle ed altri, pur sempre in periodo positivo, avranno a che fare con una quotidianità meno fluida.

Pubblicità

Pubblicità

Diciamo subito che ad avere ottime possibilità di successo, sia in campo sentimentale che nel settore professionale/lavorativo, secondo le ultime analisi astrologiche saranno i nati nel prestigioso segno dell'Ariete, sostenuti davvero 'alla grande' da una splendida Venere in Gemelli. Chi invece dovrà necessariamente correre ai ripari, secondo quanto sentenziato nelle previsioni zodiacali del 10 giugno, saranno coloro nativi del Toro, segno valutato nel frangente con le tre stelle relative al 'sottotono'. Passiamo pure a controllare in profondità la nuova classifica stelline e subito dopo le predizioni segno per segno.

Oroscopo di domani 10 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: segno al 'top' l'Ariete

Classifica stelline 10 giugno

Il prossimo lunedì vedrà la bella posizione al 'top del giorno' assegnata meritatamente all'Ariete. A fare di certo la differenza un evento astrale davvero speciale: il transito di Venere in Gemelli avvenuto questa domenica 9 giugno alle 01:37 della notte. Allora, pronti a dare un vostro giudizio in merito alla nuova classifica stelline interessante il giorno 10, appena svelata? A seguire è pronta la scaletta con le stelle indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno dei sei simboli astrali sotto analisi nel contesto.

Pubblicità

I dettagli:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Toro.

Previsioni, la giornata di domani

Ariete 'top del giorno' - Un lunedì davvero efficiente in ogni settore, preventivato nelle analisi di oggi meritevole della prima posizione in classifica. Il vostro cielo astrale offrirà una doppia protezione contro la sfortuna: da un lato l'impeccabile specularità positiva al 70 % di Marte e Mercurio in Cancro e dall'altra una splendida Luna in trigono a Venere e Saturno, per voi speculare positiva per oltre l'80%.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, finalmente giocate a carte scoperte, senza più nascondervi in un bluff che giorno dopo giorno stava diventando sempre meno credibile. Single, s'apre per molti di voi la prospettiva di un legame d’amicizia e rispetto reciproco: il problema è che voi potreste aver voglia di qualcosa di diverso. Scegliete pure un posto tranquillo per una lunga camminata: mettere un piede dietro l’altro vi darà il tempo per ragionare e scaricarvi.

Pubblicità

Nel lavoro, uno sguardo lungimirante è da sempre il vostro asso nella manica, con cui acquistare vantaggio sulla concorrenza e arrivare primi. Se dovesse esserci qualcosa di nuovo, magari un’idea, un’illuminazione per un progetto, diciamo che potrebbe essere il trampolino di lancio per la vostra carriera.

Toro - La giornata del 10 giugno sarà propizia per il riposo e poco altro, diciamo pure per niente altro. In questo caso, le predizioni giornaliere vedono poco soddisfacente questo nuovo lunedì, con il respiro abbastanza tirato soprattutto in merito agli affetti e ai sentimenti in generale.

Pubblicità

Lasciate stare tutto ciò che vi circonda in termini di stress e negatività concentrandovi esclusivamente sugli aspetti positivi della vostra vita a due. In amore, il partner rischia toccando i vostri nervi scoperti proprio nel punto che fa più male, la gelosia: sospetti e rivendicazioni in arrivo. Pensate nel frattempo in modo positivo e non lasciatevi abbattere da una piccola crisi: convincetevi che, a livello fisico e mentale, non tutti i giorni possono essere al top. Single, basterà seguire i suggerimenti della sensibilità e mettere da parte l’orgoglio per ritrovare la freschezza e il piacere del sentimento? Noi ne siamo assolutamente convinti, pertanto il problema siete solo voi: meditate! Nel lavoro, la necessità di restare al passo con i tempi invita a impiegare una parte importante delle vostre risorse in aggiornamenti e revisioni. È espressamente vietato chiudersi 'a riccio'.

Gemelli - Questo periodo della settimana consentirà di dare una bella spinta alle cose che più vi interessano. Luna stabile nel comparto della Vergine, efficacemente in aspetto positivo con Venere, quest'ultimo da poco presente nel vostro comparto. In amore, eventuali problemi andranno affrontati insieme al partner, evitando di fare a scarica barile: se si dice "nella buona e nella cattiva sorte" c’è un motivo, siete d'accordo? Single, l'amore può offrirvi il riparo da qualsiasi guaio, a patto che voi sappiate mettere un freno alla lingua e fidarvi totalmente della persona che attualmente vi interessa (e non poco, aggiungiamo noi!). Momento propizio per partenze, soggiorni termali e attività sportive: inizia una settimana all'insegna di una giornata abbastanza spensierata e senza troppe ansie, sfruttatela! Nel lavoro, periodo favorevole: riorganizzando meglio la vostra attività ci sono buone possibilità di trarne proficuo vantaggio. Mettete pure in cantiere un progetto importante, senz'altro darà frutti abbastanza presto.

Cancro - Lunedì giornata straordinaria, valorizzata al 'top' da cinque stelle grazie a Marte e Mercurio, rispettivamente in trigono a Nettuno ed in sestile ad Urano. In teoria tutto o quasi vi sarà possibile, quindi gioite ma senza oltrepassare certi limiti: fidarsi è bene anche se il non farlo, a seconda dei casi, potrebbe essere una scelta decisamente sbagliata. Le previsioni di lunedì vedono ottimo il periodo in amore: le coppie felici avranno di che sbizzarrirsi con atteggiamenti e situazioni molto romantiche. Consiglio: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati. Single, se vi piace tormentarvi con dubbi e domande, questo periodo vi darà senza meno spunti sufficienti per giustificare improvvisi cambiamenti di umore o immotivate ombrosità di carattere. Nel lavoro infine, qualche piccola incertezza non deve necessariamente preoccuparvi. Le idee giuste non vi mancano: siate tempestivi nel cogliere le occasioni in arrivo, di certo concrete e alquanto importanti.

Leone - Una giornata piacevole, anche se con frangenti abbastanza da seguire. Tranquillamente, se non di spassarvela almeno passatela al meglio cercando di non crearvi e non creare problemi. In generale, quasi certamente più di qualcuno tra voi Leone non ha ancora ben chiaro cosa vorrebbe dal proprio destino. In amore, astri positivi del calibro di Nettuno e Plutone porteranno un turbinio di emozioni e sensazioni, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Nottate esaltanti si prevedono per chi è già felicemente in coppia, mentre qualcuno in rotta troverà discreti appigli per migliorare l'attuale situazione. Single, la vita mondana favorisce gli incontri ricchi di seduzione: un’amicizia può prendere contorni sempre più intriganti, per poi sfociare in un’intensa passione. Bene la vita per chi ha tempo e voglia di andare alla scoperta di 'nuovi lidi' dove eventualmente dissetare la propria sete di passione. Nel lavoro, iI periodo si annuncia dinamico. Avrete la possibilità di concludere trattative importanti per il futuro o per migliorare la vostra professione.

Vergine - La giornata di apertura della settimana sarà per voi positiva al punto giusto, a tratti persino divertente. Datevi da fare, non sciupate questa grande opportunità messa in gioco dalle stelle. L'oroscopo di domani 10 giugno consiglia in amore di accudire, coccolare, magari quasi 'viziare' il proprio partner. Non lasciate spazio ai dubbi: avete a disposizione un’arma vincente, la vostra carica di energia, dunque perché non usarla? Single, fate attenzione a ciò che dite e contate almeno fino a dieci, prima di esprimere un eventuale vostro giudizio sul nuovo abito o sul look della persona che interessa. A voglia di inseguire quel dannoso desiderio di bruciare le tappe rischierete di intraprendere una strada sbagliata... Nel lavoro, per chiudere, gli attuali impegni assorbono gran parte o tutto il vostro tempo e le vostre energie. Ma voi non vi tirate indietro e i risultati lo dimostrano.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.