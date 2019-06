I transiti planetari fortunati approfondiscono le opportunità dei cuori solitari in chiave sensibile e completa. L'Oroscopo dell'amore per i single annuncia una rinascita sentimentale, con Venere che entrerà nel domicilio dei Gemelli, quindi via libera all'amore nelle seguenti previsioni astrali.

Astri e oroscopo fino al 16 giugno

Ariete: di cattivo umore a metà settimana per via di un influsso lunare contrastante, nasconderete alcune tensioni dentro voi che non beneficeranno i nuovi amori.

Cercate di smorzarle al meglio, puntando su un fine settimana più proficuo per gli affetti.

Toro: siete alla ricerca di una nuova dimensione amorosa e la troverete seguendo un impulso inconscio che si esprime con originalità ma anche con sensibilità. Attenzione a un fine settimana un po' complicato, con transiti planetari un po' nervosi.

Gemelli: Venere, ospite nel segno proprio in questa settimana, vi rende molto aperti agli altri, socievoli e affettuosi.

Sentirete forte anche un desiderio di primeggiare, di stare al centro dell'attenzione esprimendo le vostre idee con slancio.

Cancro: l'astro venusiano si sta avvicinando sempre più al vostro cielo e vi elargisce amore, rendendovi più affettuosi del solito. Se a metà settimana alcune tensioni inconsce vi faranno prendere delle decisioni troppo precipitose, nel weekend uno spirito d'iniziativa armonizzerà le vostre sensazioni.

Leone: è una nuova rinascita per voi amici del Leone, Venere non è più in posizione sfavorevole e tutto inizia a tingersi di rosa.

Cercate nuovi stimoli tra gli amici e approfondite nuove conoscenze, aprendo i vostri orizzonti amorosi.

Vergine: desidererete starvene per conto vostro soprattutto ad inizio settimana e penserete che debbano essere gli altri a cercarvi,. Questo atteggiamento di chiusura non giova però all'amore, quindi cercate maggiori stimoli e nuovi affetti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Venere molto sensuale e maliziosa vi sarà proficua per avviare nuovi amori o approfondire quelli già esistenti.

Il Sole vi renderà più comunicativi anche sul lavoro e potrete concretizzare allettanti opportunità commerciali. Occhio a un'eccessiva sensibilità che si riscontrerà a metà settimana.

Scorpione: Venere in aspetto non più sfavorevole vi gioverà molto e potrete iniziare a progettare la felicità amorosa tanto desiderata. Potete mirare in alto, con Plutone e Saturno che vi daranno la spinta giusta dal Capricorno, ma non nel fine settimana, quando la Luna sarà troppo impulsiva nel vostro cielo.

Sagittario: non osate troppo in amore e non siate 'faciloni', dando per scontato le situazioni e gettandovi a capofitto e con imprudenza in alcune storie che poi potrebbero rivelarsi non idonee alle vostre aspettative. Apritevi maggiormente al dialogo e all'analisi delle sensazioni, soprattutto domenica.

Capricorno: siete alla ricerca di un amore che sia più serio e ragionato. Desiderate una relazione che sia stabile e profonda, non vi accontenterete di avventure frivole.

L'amore, soprattutto nel weekend, acquista maggiore valore e Urano in trigono vi darà una marcia in più.

Acquario: non lasciatevi prendere troppo da alcune problematiche familiari che vi renderanno quasi allergici ai legami amorosi. Approfittate di una settimana che partirà in modo promettente ed evitate di gettarvi in avventure amorose nel weekend, una Luna in Scorpione potrebbe giocarvi brutti scherzi.

Pesci: molto confusi per via di una Luna dirimpettaia nella giornata di lunedì, inizierete la settimana in modo non molto proficuo per i sentimenti. Il weekend prometterà bene per i sentimenti, ma dovrete fantasticare di meno e approfittare di una ricettività utile per afferrare le opportunità amorose al volo.