Durante il fine settimana dal 29 al 30 giugno, l'amore 'prenderà piede' per i nati nel segno dei Pesci e della Vergine. Il Sagittario e l'Ariete saranno provati da alcuni diverbi e dal troppo lavoro, mentre il Cancro e il Leone saranno i favoriti per quanto riguarda l'eros e gli affetti. Di seguito le previsioni astrologiche del weekend per tutti i segni dello Zodiaco.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: esausti. Sabato sarà difficile decidere di farsi trascinare dal partner per uscire un po', ma alla fine avrete la domenica di totale relax che vi darà la giusta ricarica.

L'amore vi darà un'ulteriore riserva di energia positiva.

Toro: vi darete da fare anche nel fine settimana, ma di certo non rifiuterete un'uscita nel sabato o una gita a tutto tondo nella giornata di domenica, lavoro permettendo. Salute stabile, ma attenzione al nervosismo.

Gemelli: potrebbero esserci dei momenti di tensione significativi con il vostro partner, tanto che potreste decidere di stare lontano per un po'. Il lavoro e l'ambito finanziario vi daranno qualche soddisfazione.

Oroscopo weekend 29 e 30 giugno: Ariete esausto, incontri per Bilancia

Cancro: sabato il lavoro giungerà ad un buon punto, concluderete qualche affare remunerativo e sarete in procinto di organizzarvi per non rimanere in città. Serate da godere con il partner, con momenti romantici.

Leone: sarete carichi eroticamente, i pianeti sono favorevoli per serate, ma anche pomeriggi, all'insegna dell'amore focoso. Fate in modo anche di pensare anche all'aspetto romantico di tutto ciò, il partner apprezzerà e ricambierà sicuramente.

Vergine: equilibrati. A differenza degli altri giorni, nel fine settimana dedicherete del tempo sia al lavoro che agli affetti. Sarete alle prese con alcuni progetti importanti da concludere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un incontro vi sarà molto vantaggioso, soprattutto per l'aspetto sentimentale. Potrebbero sorgere delle gelosie immotivate, dunque si renderà necessario tutto il vostro autocontrollo.

Scorpione: viaggi. Sarete in vena di partire per un po' in qualche località soleggiata, lontano da tutti.

Sarà proprio con lui che vi sentirete più liberi, soprattutto dal punto di vista erotico.

Sagittario: le recenti litigate, soprattutto quelle con il partner o con la famiglia di origine vi hanno stancato parecchio. Quindi, per il momento, nel fine settimana desidererete impegnarvi in qualcosa che vi tenga la mente occupata.

Capricorno: dissidi in casa. Delle incomprensioni tenute a lungo daranno il via ad una serie di sfoghi che si consumeranno nella serata di sabato.

Domenica qualche tensione potrebbe turbarvi, ma niente di serio.

Acquario: frenetici. Il partner vi chiederà sicuramente di 'rallentare' un po', dal momento che il fine settimana vi renderà più movimentati rispetto ai giorni precedenti. Sul posto di lavoro potreste distrarre qualcuno alle prese con un progetto particolarmente importante.

Pesci: umore in rialzo. La vostra rinnovata positività costituirà un incentivo a fare sempre meglio e con maggiore energia.

Bene l'amore, domenica sono previste riconciliazioni e affiatamento alle stelle.