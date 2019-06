Giugno si conclude alla grande con le previsioni astrali segno per segno che puntano un raggio luminoso sull'emotività e le opportunità lavorative. Di seguito l'Oroscopo settimanale.

L'oroscopo settimanale di giugno

Ariete: la vicinanza dell'astro d'argento a inizio settimana vi renderà fantasiosi e molto profondi nei confronti dell'amore. Venere sarà in ottima posizione per voi e faciliterà l'approfondimento delle sensazioni amorose. In ambito lavorativo, attenzione a un influsso troppo severo di Saturno che in posizione di quadratura renderà la realizzazione dei vostri progetti più difficile.

Toro: originali e innovativi, sarete molto ingegnosi in ambito lavorativo per questa settimana. Urano in sestile con Sole vi garantirà la carica energetica giusta per capovolgere la solita routine amorosa, ricercando sempre nuovi stimoli. Sabato la Luna entrerà nel vostro cielo e sarete investiti da veri e propri sconvolgimenti emotivi.

Gemelli: in particolare sentirete forte l'influsso di una Luna romantica nella giornata di giovedì che vi renderà molto dolci e comprensivi nei confronti dei sentimenti.

Solo la posizione di Giove in opposizione potrebbe farvi commettere qualche imprudenza ma sabato l'amore volerà di nuovo, con un Mercurio molto comunicativo in ottima posizione.

Cancro: sarete molto altruisti in questa settimana che incomincerà con uno spirito d'iniziativa nuovo. In amore sarete molto magnetici e carichi di energia marziana. Sabato Mercurio abbandonerà il vostro cielo ma non sminuirà la vostra voglia di comunicare con tutti, poiché sempre molto vicino a voi.

Leone: Venere sarà ancora in buona posizione per voi amici del Leone, peccato che Urano complicherà sempre le cose sprigionando una voglia di ribellione irresistibile, che vi farà ribaltare le situazioni in modo imprevedibile. Sabato ritroverete un complice potente, Mercurio che nel vostro cielo, vi garantirà successo in ambito lavorativo.

Vergine: la settimana si aprirà con una Luna in opposizione che vi darà filo da torcere. Un'eccessiva immaginazione vi provocherà poi cocenti delusioni se non resterete con i piedi per terra accettando la realtà.

Anche i guadagni saranno in leggero calo e vi creeranno tensione. In amore, attenzione ai cambiamenti di umore repentini e a un'eccessiva impulsività.

Previsioni astrali sensazionali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un atteggiamento fuori dagli schemi e bizzarro potrebbe essere il risultato di una mancanza di fiducia in voi stessi o un eccessivo desiderio di essere amati che vi porterà a stare a tutti i costi al centro dell'attenzione. Buono il lavoro con Mercurio in sestile.

Scorpione: il rigore e l'impegno non vi mancheranno di certo in ambito lavorativo e Saturno insieme a Plutone saranno la vostra garanzia di successo. In amore, pensate maggiormente ai vostri bisogni senza annullarvi per accontentare il partner.

Sagittario: una Luna in quadratura con Giove vi farà fuggire dalle responsabilità evitando così tutto ciò che vi potrà arrecare noia. Ma a un certo punto dovrete fare i conti con la realtà e cederete all'autoritarismo utilizzato dal partner, che smorzerà il vostro senso di ribellione.

Capricorno: in ambito lavorativo inizierete la settimana alla grande utilizzando una spiccata capacità organizzativa che vi procurerà riconoscimenti positivi. Il Sole in Cancro vi infastidirà alquanto, provocandovi sbalzi d'umore che passeranno da un'eccessiva sensualità a una depressione più profonda. Ma non temete, nel fine settimana andrà meglio.

Acquario: tutto procederà per il meglio con Giove e Luna in buon aspetto nella prima metà settimana. Solo il fine settimana potrebbe essere più burrascoso per i sentimenti, a causa di una quadratura lunare che vi renderà frivoli e molto critici nei confronti di tutti.

Pesci: la vostra settimana inizierà con una Luna nel segno che vi renderà molto sensibili e anche alquanto suggestionabili. Sarete molto riservati e cercherete di ritirarvi il più possibile in meditazione. Potrete comunque contare su una buona comunicazione conferitavi da Mercurio, utile sia per l'amore che per il lavoro, almeno fino alla giornata di sabato.