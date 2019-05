Il sesto mese dell'anno è in arrivo. Scopriamo le previsioni astrologiche per quanto riguarda il campo sentimentale, quello professionale e salutare per tutti i nati sotto il segno del Capricorno. Di seguito le stelle per il mese di giugno e anche alcuni consigli per affrontare nel migliore dei modi il primo mese della stagione estiva.

Pubblicità

Pubblicità

A maggio i nati Capricorno hanno vissuto un momento di recupero grazie anche a Venere favorevole. A livello salutare vi siete sentiti meglio ed alcuni conflitti sono stati messi a tacere. In amore, soprattutto nell'ultima parte del periodo ci sono stati dei problemi, ma ciò non ha escluso la possibilità di vivere anche delle belle emozioni con il partner e le persone che vi circondano. In campo lavorativo è stato un mese importante, qualcuno ha dovuto affrontare delle questioni complesse, ma che hanno portato ad una bella soddisfazione.

Oroscopo Capricorno per il mese di giugno

Nel mese di giugno, potreste sentirvi sottotono in particolare nell'ultima parte del mese, quando ci saranno molte questioni da dover affrontare. Non mancheranno nervosismi e agitazioni che creeranno inevitabilmente un forte stress che si riverserà sul lato psicofisico. Con Marte in opposizione potrebbero nascere agitazioni anche nel settore amoroso, cercate di gestire le diverse relazioni con maggiore prudenza. Nel lavoro, qualcuno potrebbe vivere un momento di rivincita, grazie anche ad Urano dalla vostra parte e Saturno favorevole. Leggiamo le previsioni astrologiche dettagliate su amore e lavoro per i nati Capricorno.

Pubblicità

Oroscopo giugno: lavoro e amore del Capricorno

Come anticipato, in amore potrebbero esserci dei problemi, anche a causa dell'opposizione di Marte. Cercate di gestire bene i rapporti con il partner per non dovervi pentire di ciò che potreste aver detto. In questo periodo non è facile che i single possano fare degli incontri, soprattutto nell'ultima parte del mese. Le coppie che stanno insieme da molto tempo e hanno superato dei problemi importanti, potrebbero però fare dei progetti come matrimoni o convivenze.

Anche nel mese di luglio proseguiranno dei piccoli dubbi, potrebbero anche esserci dei problemi riguardanti il campo delle finanze.

Per quel che riguarda il campo lavorativo, è possibile che ci siano delle buone rivincite grazie alla positività dei diversi pianeti. È possibile che nascano delle problematiche con i collaboratori, ma evitate di dare corda a queste situazioni perché rischiereste solo di perdere tempo dietro a persone invidiose del vostro successo.

Pubblicità

Nel mese di luglio non mancheranno opportunità, soprattutto di crescita: potreste attirare l'attenzione di persone importanti.