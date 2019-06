Nella giornata dell'11 luglio ci saranno alcune svolte per il Leone che, non avendo più il supporto di Marte, avrà dei cali di energie significative. Agguerrita la Vergine che, a causa di un forte stress, potrebbe reagire male di fronte al minimo sgarro nei suoi confronti. Il Gemelli sarà più disponibile al dialogo con il partner, ed avrà anche un buon tornaconto sul posto di lavoro. Meglio anche il Pesci sul fronte sentimentale.

A seguire, le previsioni degli astri per i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in crisi. Gli ostacoli sul lavoro vi metteranno in crisi e con una voglia di mollare che non vi scrollerete di dosso molto facilmente. Qualcosa che potrebbe distrarvi nella seconda metà della giornata potrebbe fare al caso vostro.

Toro: qualche incarico più gravoso vi farà perdere punti sul fronte lavorativo. Questo potrebbe infierire sulla vostra creatività e voglia di fare, ma di sicuro riuscirete ad emergere sul livello delle amicizie con una trovata decisamente geniale.

Gemelli: sarà piacevole per voi parlare con il partner di cose mai toccate prima o raramente. Sarete in grado di scoprire alcuni aspetti del vostro stesso carattere che ignoravate. Ottimo il lavoro, ma non date niente per scontato.

Cancro: qualcuno starà approfittando troppo della vostra bonarietà favorita da Venere, e voi dovrete essere astuti abbastanza da smascherarlo il prima possibile. Sarà meglio essere un po' selettivi con le vostre amicizie, non tutte sono sincere.

Leone: sarete in grado di sedare una lite a cui assisterete o sarete coinvolti vostro malgrado, ma assicuratevi di essere pronti abbastanza per non portare rancore inutile. Energie in drastico calo in serata.

Vergine: sarà meglio che il partner, come chiunque voglia chiedervi anche il favore più banale, vi stia alla larga il più possibile in questa giornata. Il nervosismo alle stelle non vi permetterà nemmeno di lavorare con il giusto spirito.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro non vi sta offrendo ciò che vi aspettavate, quindi potreste prendere una decisione forse un po' troppo estrema, ma che potrebbe cambiare favorevolmente le sorti del vostro ambito economico.

Scorpione: il partner riuscirà a strapparvi qualche sorriso grazie al buonumore che vi trasmetterà. Anche lo stress si mitigherà sensibilmente, purtroppo sarà soltanto un momento per il quale sarebbe meglio conservare un bel ricordo.

Sagittario: coltiverete le amicizie con la vostra brillante spensieratezza, capace di far fronte a qualunque ostacolo. Ci potrebbero essere degli incontri nuovi, di conseguenza starà a voi valutare se possono essere adatti a voi oppure no.

Capricorno: qualche malanno vi farà subire una brusca frenata sul fronte lavorativo, per il quale state già affrontando un momento piuttosto difficile. Attenti a non subire gli influssi della malinconia. Questo momento passerà.

Acquario: troppe spese vi stanno prosciugando il conto, quindi bisogna attivare un po' di parsimonia, almeno per il momento. Sarà meglio innanzitutto stabilizzare la vostra situazione finanziaria, e poi si vedrà.

Pesci: vicini al partner.

Vi sentirete in sintonia con il partner per alcune questioni, quindi si avvierà un progressivo riavvicinamento che sfocerà nell'eros, se tutto andrà per il meglio. Un po' di stress in serata, ma niente che non si possa risolvere.