L'Oroscopo di mercoledì è ricco di opportunità e si avvale di transiti planetari validi per raggiungere il benessere sentimentale e il successo lavorativo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Nuove sorprese nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: una mancanza di riflessi pronti viene prodotta da una posizione sfavorevole di Marte e Mercurio che si fa sentire e vi rende irrequieti, come chiusi a una comunicazione verbale che potrebbe rivelarsi molto utile in ambito lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

Questa chiusura al colloquio peserà anche in amore.

Toro: una spiccata intelligenza vi farà cogliere le occasioni al volo e saranno alcuni incroci planetari che vi faranno captare anche le più piccole sfumature, in modo originale e brillante. Questa acutezza mentale vi sarà proficua sia per l'amore che in campo professionale.

Gemelli: una grande sicurezza di voi vi spinge a fare sempre di più. Il Sole illumina il vostro cielo e insieme a Venere, moltiplica gli affetti all'ennesima potenza e anche in ambito lavorativo, la vostra spiccata capacità intellettiva vi farà ottenere successo.

Cancro: la forza si unisce all'intelligenza, con Marte e Mercurio in congiunzione nel vostro cielo e sarete agili e scattanti, pronti a vivere l'amore con slancio. In ambito lavorativo, non siate eccessivamente testardi ma mettetevi in gioco con maggiore apertura mentale.

Leone: siete molto ambiziosi e ricchi di energia, tutta da investire in campo lavorativo per primeggiare e concretizzare i vostri progetti amorosi. Considerate anche i piccoli particolari, che sono utili per avere una visione globale della situazione, anche di quella amorosa.

Pubblicità

Vergine: la vostra precisione vi fa ricercare la perfezione quindi sarete molto meticolosi sul lavoro e ciò vi garantirà un ottimo risultato finale. In ambito personale però questo spiccato spirito di osservazione potrebbe innescare liti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in ambito lavorativo, avvertirete una certa discontinuità nell'applicazione dei progetti, dovuta forse a un influsso mercuriano che vi distrae, facendovi perdere la concentrazione.

In amore, Venere spinge i sentimenti al massimo ma dovrete essere più comunicativi.

Scorpione: il vostro intuito fuori dal comune vi sarà utile per individuare una situazione che in ambito lavorativo, non va come dovrebbe. La Luna in Capricorno rende gli affetti più freddi e razionali, ma non è detto che manchino di passionalità.

Sagittario: il vostro spiccato ottimismo vi rende a tratti quasi ingenui, ma chi vi conosce vi apprezzerà per la vostra spontaneità e apertura al futuro, ecco perché in ambito lavorativo i vostri superiori esigeranno il massimo da voi.

Pubblicità

In amore, siate più aperti al dialogo.

Capricorno: una Luna molto nostalgica nel vostro cielo vi procura una sensazione di abbandono, di malinconia. Non chiudetevi in voi stessi, inibendo le emozioni, rischiando così di perdere interessanti occasioni amorose. I sentimenti sono pronti a salire a galla, basta solo un vostro sì.

Acquario: l'amicizia prende il volo per voi amici dell'Acquario e vivrete splendidi momenti in gruppo. Non sarete eccessivamente chiacchieroni ma approfondirete le sensazioni con slancio, mettendovi in ascolto degli altri e attingendo a una spiccata comprensione.

Pubblicità

Pesci: la razionalità e l'approfondimento spirituale camminano a braccetto nel vostro segno grazie a un trigono favorevole di Mercurio e Nettuno. Avrete bisogno di colorare la vostra sfera amorosa di mille sfumature, proprio perché spinti da una voglia di cambiamento che vi fa allargare gli orizzonti. In ambito lavorativo, cercate di concentrarvi di più.