I transiti planetari spingono i segni zodiacali all'azione, utilizzando previsioni astrali approfondite e studiate nei minimi particolari. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single di martedì.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Venere e Sole dal domicilio dei Gemelli smorzano una vostra insicurezza amorosa, incitandovi ad avere maggiore fiducia in voi stessi e a non avere paura di innamorarvi nuovamente. E' il momento di progredire e di darvi all'azione, con coraggio e consapevolezza.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: la Luna della Vergine vi mette in sintonia con le vostre emozioni e capirete che non avete più bisogno dell'approvazione degli altri. Ecco perché sarete: potreste capovolgere la vostra vita, troncando vecchie amicizie e aprendovi al nuovo e all'amore con rinnovata energia.

Gemelli: dinamismo è la parola giusta per designare il vostro stato attuale. Una nuova sferzata di energia vi pervade, rendendovi smaniosi di passare all'azione. Venere smorza un tantino questa carica dirompente e rende il vostro approccio più garbato e romantico.

L'oroscopo dell'amore per i single, 11 giugno.

Non ascoltate Nettuno che vi invoglia a chiudervi in riflessione.

Cancro: affascinanti come siete, il vostro sguardo mieterà vittime. Siete consapevoli di ciò che desiderate dall'amore e Marte vi conferisce l'energia giusta per concretizzare i vostri sogni con un grande spirito d'iniziativa. La smania di mettervi in gioco è tanta, ma ricordate anche di non essere eccessivamente precipitosi.

Leone: le vostre vedute amorose si ampliano e acquistano una profondità che è il risultato della vostra energia combinata a una forte dose di determinazione.

Pubblicità

Si riscontra in voi un grande desiderio di concretizzare i vostri sogni e non temete, avrete la meglio, Venere e Sole vi sostengono.

Vergine: un'improvvisa reminiscenza compare come un flash nella vostra mente, rievocando alcuni ricordi del passato. Attenzione a non attaccarvi troppo a queste sensazioni che vi fanno diventare nostalgici e vi chiudono le porte verso un presente e un futuro florido.

Previsioni astrali segno per segno

Bilancia: l'ottimo aspetto di Giove è un segnale fortunato per la vostra situazione amorosa e anche Venere e Sole in sinergia diffondono i loro influssi dinamici.

Il vostro cielo amoroso vi spinge all'azione e il vostro ottimismo di certo non sminuirà le vostre gesta amorose.

Scorpione: state svolgendo un lavoro di rinnovamento delle vostre sensazioni, per aprirvi all'amore più fiduciosi in voi stessi e liberi dalle scorie che pesavano nel vostro cuore. Sarà un cambiamento non del tutto traumatico, ma comunque doveroso per raggiungere la felicità tanto ambita.

Sagittario: sono previste emozioni travolgenti per voi amici del Sagittario.

Pubblicità

Giove vi è propizio e vi elargisce fortuna in abbondanza. Il vostro successo amoroso però è direttamente collegato alla fiducia in voi stessi, quindi non temete, le vostre avventure amorose sono protette da transiti planetari favorevoli.

Capricorno: sotto l'influsso lunare e plutoniano, avvertirete il bisogno di cercare un amore stabile e duraturo. Il vostro cuore ha bisogno di sentimenti veri quindi schiverete le avventure amorose, ricercando un partner che risponda alle vostre esigenze e che vi ami veramente.

Pubblicità

Acquario: così presi dal lavoro, rischierete di soffocare i sentimenti e precludervi delle interessanti opportunità amorose. Venere vi elargisce amore, ma siate cauti nella scelta di un probabile futuro partner, ricercando in lui/lei gli stessi interessi e lo stesso modo di amare vostro.

Pesci: la Luna in opposizione produce in voi un eccesso di lamentele, ma attenzione poiché rischierete di piangervi addosso a causa di un'eccessiva sensibilità. Tra la realtà e voi stessi c'è un abisso, in quanto vi rifugerete in un mondo immaginario, chiudendovi così in voi stessi e precludendovi intriganti opportunità amorose.