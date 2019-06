Mercoledì 12 giugno Nettuno, nella costellazione dei Pesci, farà persistere questi ultimi in uno stato 'sottotono' ancora per molto: soltanto una grande forza di volontà riuscirà a farli riemergere. Una volta a casa, l'Acquario e il Leone dovranno attendere un momento adatto per poter chiarire con qualcuno a loro vicino, mentre il lavoro regalerà soddisfazioni e complicità con i colleghi ai nativi del segno dei Gemelli e del segno della Vergine.

Di seguito, le previsioni degli astri per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: screzi con gli amici. Qualche battutina fuori luogo vi farà arrabbiare e non poco. La colpa sarà da attribuire al periodo non tanto roseo che state vivendo, quindi sarà opportuno fare qualcosa di rilassante e che distenda la vostra mente.

Toro: sarete 'graffianti'. Non accetterete rimproveri che secondo voi saranno immotivati, soprattutto sul fronte lavorativo. Un progetto potrebbe però dare slancio alla vostra posizione, oltre che alla vostra autostima.

Oroscopo 12 giugno: Gemelli collaborativi, divergenze per Leone e Acquario

Gemelli: collaborativi con i colleghi. Ci sarà qualche iniziale incomprensione sul posto di lavoro, ma poi ci sarà un grande affiatamento per quanto riguarderà il lavoro di squadra. In miglioramento anche il fronte amoroso.

Cancro: ottimista. Le cose stanno andando benissimo in amore, mentre il lavoro, anche se leggermente in calo, potrebbe risentirne positivamente. Un occhio alle amicizie vi farà ricredere su qualcuna in particolare.

Leone: ci potrebbero essere dei dissidi fra voi e qualcuno a voi vicino.

Meglio non alimentare la rabbia, soprattutto perché ora come ora non saranno permessi passi falsi. Il partner potrebbe allontanarsi sensibilmente.

Vergine: avvertirete i primi segnali di spossatezza che potreste portarvi dietro ancora per molto. Le ore lavorative però vi vedranno colmi di energie e voglia di fare che faranno impallidire gli altri colleghi. Bravi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: distanti dal partner. La giornata di mercoledì si presenterà colma di incertezze e si verificherà qualcosa che provocherà un litigio.

Serviranno dei chiarimenti in serata, anche se questi potrebbero non essere ciò che aspettavate.

Scorpione: complici con il partner. Si creerà una atmosfera unica che non solo avrà molte possibilità di sfociare nell'eros, ma che verterà soprattutto sui sentimenti. Sul fronte amoroso sarete fra i favoriti della giornata.

Sagittario: sorprese. Saranno in arrivo delle novità in ambito finanziario, ma fate attenzione a non darvi alla pazza gioia sugli acquisti.

Il partner però potrebbe sentirsi trascurato, dal momento che sarete molto indaffarati.

Capricorno: dovreste ancora svolgere i progetti in corso con calma e con costanza, altrimenti potreste fare qualche pasticcio con un progetto importante. Meglio continuare su questa linea, invece di osare. Troppo rischioso.

Acquario: ci saranno delle incomprensioni all'interno della cerchia familiare, quindi sarebbe opportuno non “punzecchiare” la persona interessata anche se con il fine di riavvicinarvi.

Attendete il momento giusto.

Pesci: ripenserete a qualche amore o a qualche affetto. Niente di particolare, ciò che sarà strano invece è la poca voglia di non ripensarci a ripetizione. Un hobby o una chiacchierata con un amico potrebbe fare al vostro caso.