L'Oroscopo dell'amore per i single si riempie di buoni propositi, tutti da mettere in pratica per raggiungere la felicità amorosa. Di seguito le previsioni astrologiche.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: a metà settimana sarete alquanto nervosi per via di una quadratura di Luna e Mercurio che vi disturba. Poi il fine settimana potrete contare su transiti favorevoli, che vi inciteranno ad approfondire i rapporti amorosi con slancio.

Toro: Urano in sestile con Mercurio vi spingerà ad approfondire nuovi contatti e ad ampliare la cerchia di amici.

Sono favoriti i viaggi che potrebbero racchiudere in loro stessi tante novità amorose.

Gemelli: la settimana inizia alla grande per voi amici dei Gemelli. La Luna incrocia i suoi influssi con Mercurio e vi rende molto intuitivi, pronti a sfruttare le occasioni amorose al volo. Curiosi e intelligenti, sarete felici di uscire e approfondire nuovi e interessanti incontri. La giornata di domenica tuttavia vi renderà nervosi.

Cancro: è una settimana energica per voi amici del Cancro.

Marte in domicilio accoglie una Luna timida nella giornata di martedì e vi garantisce sensazioni amorose da vivere in modo più sereno e sensuale. I transiti planetari vi accarezzeranno anche nel fine settimana.

Leone: puntate tutto su un fine settimana incantevole per i sentimenti. La Luna entra nel vostro cielo nelle giornate di venerdì e sabato, regalandovi momenti magici e romantici. Sarete affettuosi e protettivi nei confronti delle nuove persone che si presenteranno a movimentare la vostra sfera affettiva.

Vergine: attenzione a non impegolarvi in situazioni troppo complicate. La Luna nella giornata di domenica, entrerà nel vostro cielo e potenzierà ancora di più il vostro desiderio di affetto. Ma non seguite questo istinto in modo troppo impulsivo, piuttosto procedete per gradi nei confronti dei nuovi amori.

Previsioni astrologiche settimanali

Bilancia: l'influsso marziano a inizio settimana vi renderà irritabili e vorreste fuggire via dalla propria casa, poiché desiderosi di seguire i vostri istinti amorosi e usufruire di maggiori spazi per voi stessi.

Puntate tutto sulla giornata di giovedì, quando la Luna dal domicilio del Cancro vi renderà più sensibili e intuitivi.

Scorpione: il linguaggio dell'anima per voi amici dello Scorpione non avrà segreti, grazie a Mercurio che da giovedì in poi entrerà in Cancro, quindi in posizione a voi favorevole. In associazione con la Luna, si darà il via a una rinascita amorosa benefica per le nuove storie sentimentali.

Sagittario: se l'astro 'mercuriano' lunedì vi sarà ancora avverso, da mercoledì in poi spezzerà la sua opposizione sfavorevole e le novità amorose prenderanno il volo.

Ottimisti e smaniosi, potrete contare anche su un weekend sensuale e appassionato.

Capricorno: questa settimana vi metterà alla prova con transiti planetari che vi sfideranno a contenere l'irritabilità, aprendovi ai nuovi amori con più convinzione e accantonando per un po' l'eccessiva razionalità che vi è consona. Non fidatevi troppo di una probabile conquista amorosa, che promette bene ma non mantiene la parola data.

Acquario: vi sentite molto leggeri e vitali con Sole in trigono.

Cercate di superare una quadratura di Venere puntando su questo ottimismo che non vi abbandonerà mai, sono previste splendide notizie amorose anche se dovrete aprire maggiormente il vostro cuore al nuovo.

Pesci: siete alla ricerca di una persona elegante, che vi coinvolga emotivamente ma anche mentalmente. La vostra passionalità è alle stelle, anche se mancherà un tantino di quel romanticismo che rende il rapporto magico. Da mercoledì in poi contattate con un sms una persona che ritenete interessante e invitatela a cena.