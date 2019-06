Oroscopo 14 giugno: Bilancia riflessiva, Ariete stanco

La giornata di venerdì 14 giugno, ovvero l'anticamera per il weekend, ci saranno moltissimi segni che daranno segnali di cali sul lavoro, a cominciare dallo stacanovista Capricorno per finire con la Bilancia, 'costretta' a pensare anche ai propri problemi di cuore. Meglio il segno dei Gemelli, del Leone e del Toro, che saranno i più invidiati (e favoriti) della giornata.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: meno energici. Vi darete da fare come al vostro solito, ma arriveranno i primi segnali di stanchezza che spesso prima del fine settimana si presentano. Tuttavia, non ci sarà nervosismo e l'intesa con il partner potrebbe risollevarsi.

Toro: lavoro al top. Vi state impegnando: venerdì il vostro impegno a lavoro oltre che essere apprezzato da chi vi circonda sarà anche utile ai colleghi. Ricordatevi che meritate un po' di salutare riposo serale.

Gemelli: sarete propensi ad un'uscita con i colleghi. Sarete in vena di proporre un'uscita con i colleghi per parlare del vostro lavoro e per rafforzarlo. Ci potrebbero essere scintille di fuoco fra voi e qualcuno di loro.

Cancro: occhio alla salute. Fate attenzione a non ammalarvi proprio adesso, dal momento che amore e lavoro si sono accordati come non succedeva da molto. Sul posto di lavoro in particolare ci sarà maggiore produttività da parte vostra.

Leone: guadagni. Avrete già all'orizzonte i primi guadagni di questa settimana, e già starete pensando ad una vacanza breve con gli amici o qualcosa di speciale da fare all'interno della coppia. Sarete dei veri conquistatori.

Vergine: avete bisogno di relax, per il momento. Tutto procede abbastanza bene a livello lavorativo, ma le troppe insidie vi hanno davvero messo con le spalle al muro e non va bene. Dedicatevi ai vostri hobby.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete bisogno di stare da soli a riflettere sul vostro partner, ma anche sulle vostre amicizie.

Il periodo è già molto difficoltoso da solo, e proprio non vorrete sapere di sopportare qualcuno al momento.

Scorpione: i vostri progetti lavorativi saranno un successo dietro l'altro. Per chi sta cercando un lavoro sarà un giorno molto favorevole. Dovreste fare soltanto attenzione a non cadere nella stanchezza troppo presto.

Sagittario: amore in rialzo. Il vostro lato tenero sarà un incentivo per il partner a stare con voi più a lungo, che si tratti di semplici coccole oppure di intimità.

Ci potrebbe essere un regalo speciale da parte di qualche familiare.

Capricorno: vi siete giocati il tutto per tutto per questo momento lavorativo carico di soddisfazioni, ma purtroppo la vostra insistenza vi ha messi in una posizione leggermente sfavorevole. Meglio procrastinare un po'.

Acquario: più tranquillità in famiglia. Vi sarete calmati un po', e con questo clima di seppure debole armonia in casa potreste anche fare un bel progetto come un pomeriggio di shopping particolarmente proficuo oppure un breve viaggio.

Pesci: venerdì sottotono, ma non come i giorni precedenti. Sarete attanagliati dai problemi lavorativi che, concentrati com'eravate nella vostra nostalgia, non avete messo in conto. Sarà meglio correre ai ripari.