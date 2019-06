Giovedì 13 giugno il Sole nei Gemelli potrebbe favorire la loro generosità, anche l'Ariete si dimostrerà più aperto e meno rissoso soprattutto con il proprio partner. La Bilancia avrà dei buoni risultati sul luogo di Lavoro. Meno in forma il Leone e la Vergine, alle prese con il lavoro stressante. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 13 giugno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: più tranquilli. La vicinanza del partner che vi sta dimostrando il suo amore e il rapporto pacifico con qualche collega concederanno alla vostra mente un periodo di riposo.

Toro: il lavoro aumenterà, quindi necessiterete di una buona dose di energia per affrontare la giornata di giovedì. I frutti del vostro lavoro arriveranno fin da subito, quindi impegnatevi.

Gemelli: lavoro e finanze stabili. Non ci saranno avanzamenti. Sarà un momento comunque adatto per fare qualche acquisto utile per la vostra persona, per i familiari ma anche per la casa.

Cancro: giovedì di fuoco in compagnia del partner. Per qualche caso sporadico non ci sarà molto affiatamento in senso strettamente sentimentale, ma la passione sarà assicurata, soprattutto a serata inoltrata.

Sarete seducenti.

Leone: attenzione alla stanchezza che genera stress. Dovrete ritagliarvi assolutamente spazi per voi e per il recupero delle vostre energie. Meglio se fatto all'interno della cerchia familiare.

Vergine: spossati. Ancora non sarete arrivati al limite, ma sarà bene essere meno competitivi per far valere l'amor proprio. Qualche momento rilassante tutto per voi potrebbe avere degli effetti rigeneranti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi confiderete con un amico fidato, il quale vi dirà la cosa giusta da fare, ma ovviamente sarete voi a decidere alla fine.

Il fronte lavorativo va a gonfie vele, quindi potreste cercare di ottenere più risultati.

Scorpione: più determinati negli affari. Sarete delle macchine da guerra sul fronte finanziario e potreste ottenere anche degli avanzamenti oppure dei complimenti che sortiranno i loro effetti. Serata tranquilla con il partner.

Sagittario: successi sul posto di lavoro. Andrà decisamente meglio in questa giornata di giovedì e non dovrete nemmeno preoccuparvi della questione organizzativa.

Sarete celeri e perspicaci in particolare in mattinata.

Capricorno: calo dei guadagni. Questa particolare situazione potrebbe essere motivo di litigi all'interno della coppia, quindi dovrete fare appello al vostro autocontrollo per essere più concilianti.

Acquario: pratici. Sarete più incentrati sugli aspetti più importanti della vostra relazione amorosa, tanto che potreste persino sembrare freddi e calcolatori. La serata sarà incentrata sul divertimento.

Pesci: proposte dal partner. Ci sarà una idea brillante da parte del partner che riuscirà a tirarvi su di morale in questi giorni bui per il vostro segno. Sforzatevi un po' nell'esprimere gratitudine.