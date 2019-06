L’Oroscopo del 15 giugno è pronto a svelare le novità e i cambiamenti che la giornata di sabato riserverà a ciascun segno zodiacale. Per saperne di più, si consiglia di leggere attentamente le previsioni degli astri che seguono.

Previsioni da Ariete a Vergine

Ariete – La mattina accusate un po' di stanchezza in più e con un lieve mal di testa. Migliora la seconda parte della giornata. Periodo che porta molte emozioni nel campo sentimentale. Avete solo bisogno di tirarvi su e rimettervi in gioco.

Toro – In questa giornata dovete fare delle valutazioni, cercare di capire se una relazione sia importante o meno. Non tutti hanno i conflitti, ma molti mettono in discussione i sentimenti. Alcuni potrebbero arrabbiarsi perché non hanno ricevuto risposta. Tenete il fisico sotto controllo.

Gemelli – Avete molte conoscenze, ma quando fare il punto della vostra vita vi rendete conto che non avete nessun punto di riferimento. In questa giornata dovreste fare un po' di pulizie sia nelle conoscenze e sia nelle amicizie.

Oroscopo 15 giugno: Cancro e Leone in grosse difficoltà

Dovete tenere stretti solo i rapporti che ritenete utili. In amore usate prudenza. Se dovete dire qualcosa, fatelo adesso.

Cancro – Quando vi arrabbiate e avete delle tensioni interne, chi ne subisce le conseguenze è il vostro stomaco. Anche questa giornata è sottotono, forse c'è stata una difficoltà in amore oppure siete presi da pensieri tristi. Qualcuno ancora pensa al passato. È il momento di fare una scelta, non si possono trascinare due relazioni.

La tensione resta alta.

Leone – Sarà una giornata difficile in amore. Per chi è in crisi, si raccomanda di non usare troppa collera o rabbia nelle discussioni. Dovete essere più cauti nei rapporti con gli altri e nelle relazioni personali. Godetevi questa giornata di sabato per recuperare buone emozioni.

Vergine – Molti di voi che hanno la possibilità e la volontà potrebbero pensare ad avere un figlio. Oltretutto si può concepire anche una buona idea a livello lavorativo. Anche questa giornata sarà interessante dal punto di vista sentimentale.

L'Oroscopo giornaliero da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata di sabato con un buon recupero, anche se ci sono provocazioni che vengono dall'esterno. Dovete rigare dritto senza pensare a nessuno. Fate le cose con calma, anche perché avete molto equilibrio. Sul lavoro dovete un po’ attendere, fra qualche tempo potrete fare delle richieste per cambiare la situazione in cui vi trovate adesso.

Scorpione – In questo periodo siete poco interessati in amore.

Da oggi le relazioni avranno qualcosa in più e potete recuperare. Anche se conoscete molte persone, vi concedete pochissime amicizie. Si consiglia di essere più aperti e di entrare in confidenza con le persone.

Sagittario – L'estate prepara molti di voi all'amore. Gli amori e le amicizie più importanti nella vostra vita sono nate sempre in questa stagione. Questa giornata di sabato porta emozioni, ma anche incertezze. Alcuni di voi hanno due storie.

Bisogna prendere una decisione, allora sarà meglio risolvere questo dilemma al più presto.

Capricorno – Siete delle persone forti, ma nonostante tutto avete dei momenti di calo. Non sono le cose che fare che vi creano problemi. Anche se date tanto, le persone che vi stanno intorno non capiscono cosa fate. Avete voglia di lasciare tutto. Alcuni, per ricaricarsi, si prendono una pausa dal lavoro. Anche in amore ci sono situazioni che bisogna valutare con responsabilità.

Acquario – Giornata di conflitti, ma solo perché fisicamente non siete in ottima forma. Se dovete dire o parlare è bene farlo subito senza rimandare a domani. Andate a letto presto, anche se è sabato, e prestate attenzione al lato economico.

Pesci – L'inizio di settimana è stato pesante, ma questa giornata di sabato sarà più serena. Tranquillità anche in amore. Cercate di non isolarvi, ma neanche di cercare cose impossibili e irraggiungibili. Con la persona giusta vicino potreste avere un grande futuro. Torneranno buoni progetti, novità e nuovi incontri.