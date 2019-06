Durante il prossimo weekend il Toro vivrà un momento di soddisfazione, legato soprattutto all'ambito lavorativo. Anche l'Ariete avrà modo di recuperare dopo un inizio settimana faticoso e dedicarsi al partner e alla famiglia. Saranno invece delle giornate di riflessione per il Cancro, alla ricerca di soluzioni da applicare all'interno della sfera sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute del fine settimana da sabato 15 a domenica 16 giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco.

Oroscopo del weekend, sabato 15 e domenica 16 giugno 2019

Ariete: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno, ma con l’arrivo del weekend sarà possibile recuperare, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Quelle di sabato e domenica si riveleranno due giornate positive, ideali per coltivare i rapporti interpersonali o per recuperare dei rapporti in crisi. Ci sarà serenità all’interno dei rapporti di coppia e i single potranno fare incontri interessanti.

Toro: è un momento astrale vantaggioso per il segno, che gode di grande forza ed energia in questo periodo. Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo sono in atto dei cambiamenti. Il consiglio degli astri è quello di fidarsi delle proprie capacità, senza fare affidamento su qualcuno che potrebbe cercare di imporre le proprie idee senza ascoltare la vostra opinione. Serenità in amore.

Gemelli: durante il fine settimana sarà bene per i nati sotto questo segno concedersi dei momenti di tranquillità e riposo, evitare tutte quelle situazioni che potrebbero causare stress e disagio.

In ambito lavorativo e all’interno della sfera sentimentale potrebbero sorgere delle preoccupazioni.

Cancro: quelle di sabato 15 e domenica 16 giugno saranno due giornate da dedicare alla riflessione. La prima metà dell’anno non si è rivelata vantaggiosa per il segno ed ora è arrivato il momento di prendere in mano le redini della vostra vita. In ambito lavorativo e in aspetto sentimentale ci sono delle problematiche da risolvere, il consiglio degli astri è di abbandonare i progetti dimostratisi controproducenti o le relazioni che vi rendono infelici, per favorire l’arrivo di nuove opportunità.

Leone: le ultime giornate della settimana si sono rivelate abbastanza faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. In ambito lavorativo potrebbero esserci stati dei conflitti o dei momenti di stress, per fortuna durante il weekend potrete ricaricare le energie e godere di un po’ di tranquillità. La giornata di domenica sarà da dedicare al partner e alla famiglia.

Vergine: nonostante l’opposizione di Venere renda le questioni sentimentali abbastanza faticose da gestire, durante questo mese di giugno 2019 la Vergine cercherà di destreggiarsi al meglio tra le varie situazioni per limitare i danni.

Quello in arrivo sarà un fine settimana positivo, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà. Saranno due giornate ideali per organizzare un piccolo viaggio o una gita fuori porta.

Bilancia: state cercando di ripartire e per farlo nel migliore dei modi avete bisogno di circondarvi delle persone giuste, quelle che riescono a darvi consigli preziosi e a trasmettervi calma nei momenti difficili. Sarà un weekend vantaggioso, in cui si potranno fare incontri interessanti per il futuro.

Sarà un momento di forza anche per il fisico, le cure e i trattamenti specifici iniziati in questo periodo dell’anno porteranno a buoni risultati.

Scorpione: durante questo weekend non riuscirete a stare fermi un attivo, la voglia di fare non mancherà e soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo sarete determinati a dare il massimo e magari risolvere alcuni contenziosi nati precedentemente. È un momento positivo anche per i sentimenti.

Sagittario: durante le giornate di sabato 15 e domenica 16 giugno potreste sentirvi sotto pressione ed avvertire un senso di disagio. Relazionarsi agli altri non sarà semplice, contrasti ed incomprensioni potrebbero nascere in amore o all’interno dei rapporti familiari. Anche per il fisico sarà un momento sottotono, meglio concedersi un po’ di riposo.

Capricorno: sarà un weekend sottotono per il segno, qualcosa vi preoccupa. Potreste avere impiegato tutte le vostre forze nella realizzazione di un progetto che stenta a decollare. Potreste sentirvi giù di morale, qualcuno potrebbe aver subito anche una perdita in denaro. Non siate troppo orgogliosi, rivolgendovi ad una persona di fiducia, capace di aiutarvi a sbrogliare la situazione, potrete risolvere alcune problematiche.

Acquario: avvertirete un forte desiderio di riscatto, volete prendervi la rivincita che meritate dopo dei mesi abbastanza sottotono. Cercate di fare attenzione, rischiate di creare dei contrasti con una persona a voi molto vicina.

Pesci: il fine settimana non porterà nulla di nuovo al segno, anzi sarà bene essere cauti ed evitare la nascita di polemiche e contrasti sia in amore che in ambito professionale. Il consiglio degli astri per la giornata di domenica 16 giugno è quello di ritagliarsi dei momenti di solitudine per riscoprire il piacere di stare con sé stessi, magari praticando delle sport all’aria aperta o concedendosi un po’ di relax davanti ad un buon libro.