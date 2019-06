Le previsioni astrologiche di sabato spianano una strada verso i sentimenti e offrono un'opportunità a ciascun simbolo zodiacale, dettando legge nell'Oroscopo dell'amore per i single.

L'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: di energia ne avete da vendere con Marte in quadratura, dovrete solo incanalarla nel modo giusto, quello che vi porta all'amore. Venere facilita i nuovi incontri e siete propensi a vivere ogni attimo amoroso in modo brillante.

Agite dunque, con giudizio e avrete successo.

Toro: le vostre vedute si ampliano nei confronti dell'amore e gli ostacoli lungo il vostro cammino si eliminano da soli. Con Urano nel vostro cielo che vi spinge a una ribellione costruttiva, non accetterete restrizioni da parte di nessuno, andando dritto alla concretizzazione dei vostri sogni amorosi.

Gemelli: avrete voglia di ottenere ciò che volete dall'amore e ci riuscirete, utilizzando uno charme leggero e raffinato conferitovi da Sole e Venere.

Non sbaglierete una mossa, passando in azione alla grande.

Cancro: la vostra personalità è resa ancora più affascinante dall'influsso di Nettuno che vi rende intuitivi e molto pratici nei confronti dei sentimenti. Quello che desiderate adesso è un rapporto che sia tranquillo e sereno.

Leone: a causa di una quadratura Luna-Urano potreste intraprendere il percorso amoroso sbagliato. Voi Leone maschi potreste stringere contatti amorosi con donne non molto sicure e voi donne potreste essere attratte da uomini che scelgono cosa è giusto per voi.

Vergine: la noia non vi appartiene, soprattutto grazie a un influsso marziano che vi spinge all'azione e vi fa rimboccare le maniche per cambiare il vostro status da single a felicemente impegnati. Attenzione a mantenere questo spirito d'iniziativa, evitando di essere poi superficiali nei confronti dell'amore.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno vi sfida a staccarvi da un passato amoroso che vi ha fatto soffrire e ad aprirvi a un rinnovamento costruttivo.

Sarà come potare i rami vecchi per accogliere i nuovi, potrà essere anche doloroso ma utile per una rinascita amorosa.

Scorpione: Mercurio dal domicilio del Cancro incrocia le sue energie con l'astro lunare presente nel vostro cielo e accelera molto il vostro ritmo vitale. La comunicazione delle vostre sensazioni amorose è ottima e anche Marte vi da una sferzata di energia, quindi via libera all'amore.

Sagittario: una certa confusione vi viene prodotta da Nettuno che non vi fa capire bene cosa state cercando dall'amore.

Cercate di essere maggiormente realisti, avrete fortuna in amore con Giove in domicilio, ma attenzione a non innamorarvi della persona sbagliata.

Capricorno: una carica emotiva intensa si sviluppa dalla sinergia Plutone-Marte ed è difficile da imbrigliare, ma dovete cercare di smaltire questo impulso magari bruciando energia in palestra o dedicandovi a un hobby rilassante. Se non riuscite a metabolizzare il tutto in maniera costruttiva, non riuscirete ad approcciarvi all'amore in modo giusto.

Acquario: allegri e sempre in cerca di amicizie come siete, sarete combattuti se seguire il vostro desiderio di amicizia o trasformare quest'ultima in qualcosa di più. Che ne dite di ascoltare ciò che vi consiglia il cuore?

Pesci: buoni osservatori in comitiva, spiccherete per la vostra raffinatezza. Puntate su una parlantina sciolta, conferitavi da Luna e Mercurio in trigono, che vi fa avere successo nelle conquiste amorose.