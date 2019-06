La giornata di lunedì 17 giugno sarà una giornata molto movimentata al lavoro per molti segni zodiacali con alcuni, come l'Ariete, che saranno poco ispirati. Altri invece saranno particolarmente attivi e produttivi e tra questi, in particolar modo, il Toro e Leone. Per i nativi sotto il segno dei Pesci potrebbero invece esserci delle gradite sorprese. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 17 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 17 giugno segno per segno

Ariete: siete un po' confusi al lavoro quest'oggi.

Non sapete di preciso come massimizzare i vostri guadagni e questo potrebbe anche far irritare un vostro collega. Cercate di riprendervi. Voto - 6

Toro: sarete particolarmente attivi al lavoro quest'oggi grazie al fatto che siete carichi di energie dopo un fine settimana interamente dedicato alle vostre passioni e al relax. Voto - 8

Gemelli: al lavoro potreste ricevere un'interessante offerta di lavoro che potrebbe cambiare la vostra routine. Valutate la proposta prima di accettarla.

Previsioni oroscopo lunedì 17 giugno 2019

Voto - 7

Cancro: dopo il precedente fine settimana, ora siete senza energie per poter affrontare una nuova giornata al lavoro. Fareste meglio a muovervi poiché avete tanto da fare questo lunedì. Voto - 5,5

Leone: la vostra giornata lavorativa sarà particolarmente proficua in quanto, non avendo gente che vi ronza attorno, potrete concentrarvi meglio e produrre lavori di alta qualità. Voto - 8

Vergine: grazie all'aiuto di un vostro collega siete riusciti a portare a termine i vostri lavori e ora potrete concedervi il meritato riposo.

Voto - 7

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarete colmi di impegni lavorativi e commissioni da portare a termine. Questo per voi non è un problema in quanto siete di buon umore per affrontare una giornata di fuoco. Voto - 7,5

Scorpione: alcune frecciatine sul posto di lavoro potrebbero scatenare una piccola discussione con un vostro collega anche per via del vostro nervosismo. Cercate di non dare troppa attenzione a queste cose. Voto - 6

Sagittario: avete voglia di stare il più lontano possibile dal vostro partner per svagarvi per qualche ora.

Fate attenzione poiché potreste causare qualche litigio di coppia. Voto - 6

Capricorno: avete lavorato molto nelle precedenti giornate e ora siete avanti con gli impegni presi e per questo lunedì vi potete permettere di lavorare con più calma del solito. Voto - 7

Acquario: sarete particolarmente nervosi questo lunedì e lascerete correre alcune frecciatine da parte dei vostri colleghi per evitare litigi. La vostra pazienza però non durerà all'infinito.

Voto - 6

Pesci: sarete particolarmente attivi e produttivi sul posto di lavoro quest'oggi. In più potreste ricevere una particolare sorpresa quest'oggi. Voto - 8