Una Luna affascinante e premonitrice entra nel cielo astrologico dello Scorpione, colorandosi di mistero e di charme nelle previsioni astrologiche fortunate. Una grande forza di volontà investe anche Capricorno, Vergine, Cancro e Pesci. E gli altri segni? Di seguito l'Oroscopo di venerdì.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: non è un periodo molto florido in ambito lavorativo per voi amici dell'Ariete. Una certa impulsività non vi fa prendere le decisioni nel modo giusto e potreste reagire anche in modo violento se in competizione con qualche collega.

L'amore è più sereno.

Toro: una Luna in opposizione di certo non vi rende sereni e sarete piuttosto apprensivi poiché preoccupati per alcune noie che sprigionano un comportamento paranoico in voi. Il vostro umore è instabile e passerà da una gioia irrefrenabile a una negatività profonda, quindi attenzione a non rovinare i vostri rapporti affettivi.

Gemelli: se qualcuno vi chiede un favore, potreste dire anche di no se non volete mettere in pratica questa possibilità.

L'oroscopo di domani 14 giugno.

La vostra smania di rendervi utili spesso vi sovraccarica di impegni che pesano anche in ambito lavorativo. In amore, almeno per una volta, esigete voi una dimostrazione di affetto da parte del partner.

Cancro: l'audacia di certo non vi manca con Marte in domicilio e vi aprirete alle nuove opportunità lavorative con intraprendenza, raddrizzando anche situazioni complicate. In ambito affettivo, siete molto perseveranti nel raggiungere i vostri obiettivi e vi aprirete a un dialogo costruttivo.

Leone: in ambito lavorativo, potreste anche accettare qualche critica, considerandola come un consiglio per crescere e migliorarvi. Invece il vostro atteggiamento di sfida vi rende troppo tesi e bruschi. In amore, sarete eccessivamente gelosi per via di una quadratura lunare che scombussola l'influsso positivo di Venere.

Vergine: la vicinanza dell'astro lunare vi garantisce una grande profondità di pensiero che vi consente di analizzare una situazione amorosa con maggiore realismo: potrete così valutare i pro e i contro, studiando questa storia a 360°. In ambito lavorativo, la vostra forza di volontà, combinata alle vostre notevoli capacità personali, vi procureranno successo.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non lasciatevi ossessionare da un pensiero fisso che diventa un tarlo nella vostra mente. Molto brontoloni sul lavoro, potreste creare degli attriti per via del vostro atteggiamento polemico. In ambito affettivo, Venere e Sole in sinergia vi assicurano serenità e amore.

Scorpione: all'apparenza tranquilli, con la Luna nel segno celerete nella vostra interiorità una forte aggressività che sprigiona un'enorme forza di volontà.

Utilizzate questa carica dirompente in ambito lavorativo e in amore contate su un fascino magnetico che non passerà di certo inosservato.

Sagittario: non esigete troppo dall'amore, altrimenti rischierete di peggiorare ulteriormente la situazione e di generare ancora altre complicazioni. Attenzione a non esagerare con le spese e con una cattiva alimentazione.

Capricorno: il vostro carisma non passerà di certo inosservato e combinato alla logica, creerà un mix sensazionale, tutto da utilizzare in ambito professionale per autorealizzarvi.

In amore, sarete magnetici e affascinanti ma anche pazienti, decidendo di aspettare se la storia che vi sta davanti non vi convince.

Acquario: i vostri rapporti amorosi sono armoniosi poiché garantiti da un Sole e una Venere in posizione favorevole. Attenzione solo a non essere a volte troppo bruschi nei confronti dei sentimenti, la Luna in quadratura vi rende diffidenti e gelosi. Buone le opportunità lavorative.

Pesci: la Luna in trigono dal domicilio dello Scorpione vi rende sensibili ma anche molto determinati e non permetterete che nessuno interferisca sulle vostre faccende personali e negli affari. L'influsso saturniano vi rende più sicuri delle vostre capacità e risolverete degli attriti professionali con grande ponderazione.