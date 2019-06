Nella giornata di martedì 18 giugno, i nativi sotto il segno del Toro, potrebbero avere problemi di tipo finanziario, nonostante i guadagni, mentre Leone, Capricorno e Vergine dedicheranno una parte della loro giornata agli amici, al relax e al divertimento. Ariete infine sarà ancora particolarmente confuso, anche sul piano amoroso. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 18 giugno 2019.

Previsioni oroscopo 18 giugno 2019 segno per segno

Ariete: sarete ancora particolarmente confusi quest'oggi, anche sul fronte amoroso e questo potrebbe incidere negativamente sull'affiatamento di coppia.

Pubblicità

Pubblicità

Voto - 6

Toro: nonostante i guadagni di oggi e delle giornate precedenti, oggi le vostre finanze potrebbero subire un calo. Cercate di non spendere troppi soldi per il momento. Voto - 6,5

Gemelli: sarete particolarmente stanchi quest'oggi e deciderete di passare la vostra giornata a casa per recuperare le energie. Cercate di riprendervi. Voto - 6,5

Cancro: la fortuna torna ad assistervi e in questa giornata di martedì gli affari al lavoro andranno molto bene, incrementando di molto i vostri guadagni per potervi concedere un piccolo regalo.

Previsioni oroscopo martedì 18 giugno 2019

Voto - 7,5

Leone: organizzerete un'uscita con gli amici quest'oggi e potrebbe essere un'ottima occasione per poter incontrare il partner ideale per voi. Voto - 7,5

Vergine: passerete la vostra giornata al lavoro a causa di alcune mansioni rimaste indietro e da completare urgentemente. Questo potrebbe prosciugare le vostre energie. Voto - 6

Bilancia: sarete molto nervosi quest'oggi e non perdonerete nemmeno qualche battuta dei vostri colleghi nei vostri confronti.

Pubblicità

Cercate di darvi una calmata. Voto - 6

Scorpione: vi sentite abbastanza pronti di dire quello che pensate veramente ad una persona a voi cara. Il vostro coraggio e la vostra perspicacia verranno ricompensati. Voto - 7,5

Sagittario: sarete abbastanza creativi al lavoro quest'oggi e le vostre idee verranno particolarmente apprezzate dai vostri colleghi. Cercate di andare avanti così. Voto - 7,5

Capricorno: considerate le vostre finanze in aumento e la voglia di andare in vacanza, vi concederete un breve viaggio assieme al vostro partner per divertirvi qualche giorno.

Voto - 8

Acquario: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro in questa giornata di martedì. In più potreste aspettarvi delle ottime retribuzioni per il vostro operato. Voto - 8

Pesci: giornata stabile. Dedicherete la mattinata al lavoro per portare a termine le vostre mansioni giornaliere, mentre la seconda parte della giornata la dedicherete interamente al vostro partner. Voto - 7,5