Durante la giornata di venerdì 19 luglio, Plutone porterà al Capricorno una ventata di autostima, grazie soprattutto al suo stanziamento. Gli affari saranno un punto cardine anche nel venerdì dei Pesci e dei Gemelli. I nativi del Cancro saranno i favoriti per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e quello erotico nella loro relazione.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete meno tesi, meno burrascosi e con molti sentimenti negativi in meno.

Toro: vi accorderete con qualche amico per una rimpatriata, in questo modo lascerete per un po' da parte i vostri problemi lavorativi che al momento vi stanno seriamente 'soffocando'.

Gemelli: ci saranno novità sia in campo amoroso che finanziario. Il primo sarà caratterizzato da un espediente che vi farà riavvicinare al vostro partner, mentre il secondo sarà frutto dei notevoli sacrifici fatti nei giorni scorsi.

Cancro: tanta complicità nella coppia e tanta generosità nei confronti degli affetti.

Sarà un venerdì dolce e romantico, questo vostro stato d'animo non riguarderà soltanto partner e familiari, ma anche persone che non conoscete.

Leone: qualche sorpresa sarà il punto focale di questo venerdì e proverrà da qualcuno che non vi aspettavate. Quindi sarà meglio ricambiare il prima possibile, potrebbero attuarsi dei risvolti per niente scontati.

Vergine: sarà bene tenere sotto controllo lo stress e l'ansia che ne deriva, perché potrebbe compromettere non solo il vostro rendimento lavorativo, ma anche qualche relazione che non volete troncare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: seguite i consigli degli amici, soprattutto quelli più stretti. Al momento sarete troppo insicuri per dare una definizione al risvolto amoroso che state vivendo, quindi sarebbe meglio affidarsi a qualcuno di fidato.

Scorpione: il lavoro sarà molto faticoso e potrebbe farvi sentire fiacchi ancora prima di avventurarvi in una serata fra amici. Sarà bene ricaricarsi al massimo per potervi dividere più agilmente fra dovere e piacere.

Sagittario: potreste sentirvi un po' messi da parte da qualcuno a cui tenete molto, e probabilmente la causa sarà proprio nel vostro atteggiamento leggermente brusco di questi giorni. Avete bisogno di un po' di solitudine e tutto tornerà come prima.

Capricorno: autostima in salita. I recenti successi vi hanno fatto salire di 'grado'. Qualche diverbio con un collega farà emergere qualche antipatia covata nel tempo a vostra insaputa.

Acquario: qualche progetto personale potrebbe saltare a causa del lavoro, sarà necessario ridimensionare l'inizio del vostro fine settimana.

Sarà meglio fare qualcosa di semplice per il momento, in modo da non sottrarre troppo tempo agli affari.

Pesci: proprio non sarete in vena di tenerezze, quindi un atteggiamento troppo esigente da parte di qualcuno potrebbe sortire su di voi un effetto contrario. Sarete più improntati sul lavoro e sulle prospettive di guadagno.