Voi nativi del segno del Cancro avete avuto parecchie delusioni sentimentali, che riguardano non solo gli amori, ma anche le amicizie e qualche familiare. Il mese di luglio dovrete rinnovare la vostra situazione evitando queste persone, anche se ciò vuol dire stare da soli un po' con se stessi. Avete bisogno di sincerità e di attenzioni, e in questo momento nessuno sembra disposto a darvi tutto questo senza un tornaconto personale. In questo modo però, sarete più sereni e pronti ad una attenta analisi interiore.

Amore e affetti

Dopo molte tensioni, spesso sfociate in veri e propri litigi, nel mese di luglio stabilirete una complicità con il partner che non si vedeva da molto, nel vostro segno. All'interno della coppia ci sarà anche una spiccata positività che potrebbe indurvi a fare progetti importanti, come un fidanzamento, una convivenza o un acquisto importante condiviso.

Per voi single il momento migliore per fare conquiste sarà la prima metà del mese di luglio: sarete attraenti e affascinanti, e potreste destare l'attenzione di qualcuno che potrebbe rivelarsi decisamente interessante ed energico sessualmente.

Le vecchie amicizie saranno in calo e qualcuna potreste anche perderla per cause di forza maggiore, mentre per quanto riguarda le nuove, potrebbero nascere intese durature e soprattutto che porteranno più sincerità nella vostra vita.

Lavoro e studio

La forte competitività riscontrata sul posto di lavoro vi ha messo addosso un tremendo stato di ansia e ha contribuito a farvi abbassare l'autostima. Nel mese di luglio ci potrebbe essere qualcosa o qualcuno che vi darà la spinta giusta per fare di voi non delle macchine, ma almeno in grado di svolgere il vostro lavoro senza lasciarvi trasportare dalla foga del successo.

La vostra creatività giocherà un ruolo chiave in tutto questo.

Per voi ancora alla ricerca di un impiego, invece, questo potrebbe non essere il momento ideale per trovarlo, ma se farete appello a tutta la vostra grinta e voglia di fare, le cose potrebbero prendere una piega favorevole. Per quanto riguarda gli studi, otterrete i vostri successi senza però avere voti altissimi. L'importante è che sappiate i concetti chiave e la buona riuscita di un esame dimostrerà che li avrete bene in mente.

Fortuna e salute

Nonostante qualche dolore fisico di poco conto, il mese di luglio potrebbe regalarvi dei viaggi molto rilassanti. Una cosa ideale per voi in questo momento, dato che lo stress vi ha messo fortemente a dura prova. La fortuna invece dipenderà quasi esclusivamente da come vi muoverete durante il mese preso in esame: la fiducia in voi stessi saprà come ripagarvi.