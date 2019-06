Giovedì 20 giugno sarà una giornata caratterizzata dall'amore per molti segni zodiacali come l'Ariete, il Cancro e il Leone. L'Acquario sarà particolarmente nervoso, mentre i nativi del Toro potrebbero essere un po' stanchi. Infine sarà una giornata più tranquilla per la Vergine. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di giovedì 20 giugno.

Previsioni 20 giugno

Ariete: sarete molto romantici nei confronti del vostro partner, regalandovi una giornata all'insegna dell'amore che si concluderà con una serata indimenticabile.

Voto - 8.

Toro: comincia a farsi sentire la manca di forze. Cercate di resistere ancora qualche altro giorno. Voto - 6,5.

Gemelli: sarete molto determinati e questo vi permetterà di affrontare al meglio le vostre faccende lavorative. Vi aspetta una serata di passione con il partner. Voto - 8.

Cancro: le vostre finanze sono in salita e questo vi farà tornare il buonumore, soprattutto nei confronti del partner. Passerete una serata in compagnia della vostra dolce metà.

Voto - 8

Leone: sarete molto più tranquilli rispetto alle giornate precedenti e questo migliorerà sensibilmente l'umore di chi vi sta vicino. Date più attenzioni al vostro partner. Voto - 7,5.

Vergine: giovedì sarà una giornata molto più tranquilla e inoltre riuscirete a lavorare meglio, anche se non guadagnerete come prima. Voto - 7,5.

Bilancia: nutrite dei dubbi nei confronti del vostro partner e per togliervi ogni perplessità prenderete la decisione di affrontare immediatamente la questione per cercare di risolvere il problema.

Voto - 6.

Scorpione: sarete più tranquilli e concentrati, riuscirete ad ottenere più guadagni del solito. Aspettatevi delle sorprese dal vostro partner. Voto - 8.

Sagittario: sarà un giovedì piuttosto impegnativo e in più dovrete fare i conti con un collega irritato con voi. Voto - 6,5.

Capricorno: la stanchezza delle giornate precedenti è scomparsa del tutto e ora potete tornare a lavorare come si deve. Voto - 7,5.

Acquario: potreste causare un litigio con il vostro partner, probabilmente per questioni di gelosia.

Cercate di non far degenerare la situazione per una questione di poco conto. Voto - 6.

Pesci: passerete la giornata in solitudine dedicandovi ai vostri hobby preferiti, in quanto attualmente non avete voglia d'incontrare nuove persone o di uscire con gli amici (o con il partner) poiché siete troppo nervosi. Voto - 6.