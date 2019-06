Nella settimana che va dal 17 al 23 giugno 2019 troviamo il Sole spostarsi dal segno dei Gemelli a quello del Cancro, dove già stazionano Marte, il Nodo Lunare e Mercurio. La Luna si sposterà dal Capricorno ai Pesci, dove staziona anche Nettuno. Venere permarrà nel segno dei Gemelli come Urano nel Toro e Giove nel Sagittario. Saturno e Plutone si troveranno sui gradi del Capricorno. Di seguito le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali.

Ariete: confusi.

Le dissonanze astrali, capitanate da Mercurio, tenderanno ad appannare intenti ed idee dei nati del segno inducendoli, di conseguenza, alla distrazione durante lo svolgimento delle faccende pratiche. Lunedì e martedì i giorni più tranquilli.

Toro: stanchi ma produttivi. Sebbene il bottino energetico fornito dagli Astri sarà scarno i nativi, con tutta probabilità, non si tireranno indietro in ambito lavorativo portando a termine le urgenze in essere e riscuotendo ugualmente soddisfazioni.

Gemelli: relax. Poca voglia di comunicare e fare questa settimana potrebbe essere il mood dei nati Gemelli. La giornata di mercoledì, però, rappresenterà probabilmente una piacevole eccezione.

Cancro: passionali. Se da una parte le questioni lavorative risentiranno ancora di qualche dissonanza astrale, le faccende amorose invece, con ogni probabilità, andranno a gonfie vele strizzando un occhio anche alla passionalità.

L'amore sarà in secondo piano perchè il focus di questi sette giorni per i nativi sarà, c'è da scommetterci, improntato sulle questioni lavorative in essere. Favoriti i lavoratori autonomi.

Vergine: cambi improvvisi. Un capo o un referente potrebbe improvvisare cambiare e dunque gettare nel panico i nati Vergine. A questo potrebbero aggiungersi inaspettate asperità con i nuovi colleghi.

Bilancia: shopping. I favori astrali della settimana spingeranno i nati del segno a dedicarsi allo shopping.

Sia che facciano compere in un contesto amicale che con l'amato bene dovranno cercare di non eccedere con le spese.

Scorpione: puntigliosi. Saranno dei 'segugi' i nati Scorpione questa settimana perchè nulla sfuggirà ai loro occhi ed alle loro orecchie. Le persone accanto potrebbe accusarli, a ragion veduta, di eccessiva pignoleria.

Sagittario espansivo

Sagittario: espansivi. I primi due giorni non dovrebbero portare novità ma da mercoledì i nati del segno potrebbero sentirsi in vena di uscite con gli amici, cene galanti col partner ed ore da dedicare ai figli.

Capricorno: amore domestico. L'amore sarà il focus del periodo dove i nati Capricorno probabilmente ne sceglieranno una modalità casalinga. Meglio divano e film che ristorante e discoteca.

Acquario: amore da attenzionare. Le faccende amorose ultimamente hanno dato da pensare ai nativi che, in questa settimana, vorranno probabilmente vederci più chiaro. Una discussione chiarificatrice col partner sarà probabile.

Pesci: senza infamia ne lode. Sette giorni senza scossoni o novità di sorta quelli che, probabilmente, vivranno i nativi.

Le faccende amorose potrebbero non essere tra le loro priorità al momento.