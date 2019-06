Le previsioni astrali riguardanti le relazioni a due sono ricche di sorprese, tutte da approfondire sfruttando i transiti planetari favorevoli. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale.

Previsioni astrali segno per segno

Ariete: simpatici e solidali con gli altri a inizio settimana, sarete molto ottimisti nei confronti dell'amore. Riuscirete così a vincere una certa insoddisfazione derivante da una smania di trasformazione dei sentimenti in coppia, limitati da Saturno.

Toro: alcuni atteggiamenti inconsci vi negheranno di comprendere una realtà della coppia celata da transiti planetari troppo emotivi. Potrebbero sorgere dei ricordi in voi che sbloccheranno questa situazione e i cambiamenti saranno graduali ma vigorosi.

Gemelli: questa settimana per voi amici dei Gemelli inizierà in modo fin troppo emotivo, a causa di una Luna dissonante che vi renderà indolenti nei confronti dei sentimenti. Attenzione a non sbottare per poco, prendendo prese di posizione fastidiose per il partner.

Sabato la situazione migliorerà notevolmente.

Cancro: la famiglia diventerà ancora una volta il perno principale della vostra esistenza e i vostri affetti verranno illuminati dall'entrata del Sole nel vostro cielo nella giornata di sabato. Attenzione a controllare una certa irrequietezza spigionata dalla congiunzione con Marte che potrebbe innescare liti in coppia.

Leone: sarete un tantino aggressivi in coppia per via della congiunzione Marte-Mercurio che vi punge sul vivo.

Magari potreste scattare per un nonnulla, quando invece dovreste rilassarvi e beneficiare della relazione a due. Attenzione a un fine settimana che potenzierà il nervosismo in voi Leone.

Vergine: anche se senza scosse, la vostra relazione di coppia viene rivoluzionata, usufruendo di un trigono favorevole di Luna e Urano già da martedì. L'abbraccio solare che lambirà Marte nella giornata di sabato interesserà anche voi, poiché vi garantirà una carica esplosiva in coppia.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la passione e l'amore vi saranno garantiti da Venere in posizione favorevole. Solo a metà settimana potreste avvertire qualche tensione per via di una Luna in quadratura che potrebbe rendervi malinconici e molto giù di tono.

Scorpione: la giornata di venerdì in particolare vi sarà fortunata per l'amore. Potreste ricevere belle notizie e la felicità giungerà piena a illuminare la vostra relazione, smuovendo le acque e cacciando via un torbido che ha infangato il vostro benessere.

Sagittario: sarete più consapevoli nei confronti delle sensazioni che provate in coppia e riuscirete anche a esternarle al meglio. La vostra settimana si tingerà di rosa e l'amore sarà in ripresa, protetto da una Luna benefica e profonda già da lunedì.

Capricorno: a metà settimana la Luna entrerà nel vostro cielo ma sarà disabilitata e renderà i sentimenti di coppia piuttosto freddi e rigorosi. Sarete però anche molto seri e approfondirete il rapporto in modo consapevole, investendo un impegno costante nella storia amorosa.

Acquario: buona l'intesa con il partner e anche la comunicazione diventerà più profonda e stimolante, utile per crescere e consolidare la relazione a due. La Luna entrerà nel vostro cielo nella giornata di venerdì e vi promette tanti momenti romantici.

Pesci: le incomprensioni saranno all'ordine del giorno per voi amici dei Pesci, che dovrete fare i conti ancora una volta con una Venere in opposizione. Ma non tutto è perduto, una Luna promettente sprigionerà i suoi poteri e toccherà il culmine domenica, garantendovi un'apertura fantasiosa ai sentimenti.