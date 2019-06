L'Oroscopo dell'ultima settimana di giugno, quella compresa tra lunedì 24 e domenica 30, vedrà il Leone vivere una grande storia d'amore, mentre la Vergine avrà la strada più appianata sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: nell'ultimo periodo avete vissuto una situazione sentimentale altalenante, ma Venere dalla vostra parte renderà le cose più tranquille. Sul fronte professionale potreste incontrare qualche ostacolo in più.

Toro: in amore è il momento di farsi avanti: se vi piace una persona non perdete tempo per rivelare quello che provate. Nel fine settimana potreste invece vivere un momento di crisi in famiglia. Sul lavoro si presenteranno nuove opportunità e non dovrete aver paura di farvi avanti.

Gemelli: in questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno Venere tornerà ad essere dalla vostra parte. Lunedì e martedì saranno delle giornate molto importanti per voi e vi porteranno delle belle emozioni in ambito sentimentale.

Il weekend sarà ricco di novità.

Cancro: Venere non sarà più nel vostro segno, ma questo non comporterà alcuna cambiamento nella vostra vita sentimentale. Potrete comunque vivere delle giornate straordinarie e in ottima compagnia. Tra mercoledì e giovedì si presenteranno alcune belle occasioni lavorative.

Leone: l'amore sarà al top nella settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno. Chi non ha un partner riuscirà a fare degli incontri importanti, mentre chi ha già una relazione potrebbe decidere di fare progetti importanti per il proprio futuro.

Vergine: Mercurio smetterà di ostacolarvi e tornerà finalmente a sorridervi. La fortuna sarà dalla vostra parte, sia dal punto di vista dei sentimenti che della professione. Dovrete cercare di impegnarvi e dare il massimo di voi stessi se volete ottenere dei buoni risultati.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la vostra vita sentimentale sembra essere alquanto complessa nell'ultimo periodo. Finalmente riuscirete ad avere un po' di tregua e ritrovare la serenità affianco al partner.

Chi è single al momento non sembra essere intenzionato ad iniziare una storia, ma è più concentrato sull'aspetto lavorativo.

Scorpione: discussioni e litigi con il partner potrebbero rendervi piuttosto irritabili in questa settimana dal 24 al 30 giugno. Cercate però di non essere ansiosi e cercare un punto d'incontro. Cercate di essere più flessibili, anche dal punto di vista lavorativo.

Sagittario: Mercurio cesserà di esservi opposto e poco alla volta potrete riuscire a superare diversi ostacoli.

Martedì e mercoledì Venere sarà a vostro favore e vi regalerà delle giornate molto passionali.

Capricorno: sul fronte lavorativo potrebbe esserci qualche difficoltà, dato che un collega potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote. L'ambito sentimentale sarà maggiormente fortunato e riuscirete a trovare molta comprensione nel partner.

Acquario: questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 vi porterà ad essere molto riflessivi. La situazione amorosa non è al meglio ormai da mesi e alcuni potrebbero addirittura pensare di chiudere la propria storia sentimentale.

Pesci: sul lavoro state vivendo un periodo di grandi soddisfazioni. Finalmente tutti i vostri sforzi saranno ripagati. Qualcuno potrebbe fare degli incontri interessanti, che potrebbero essere utili anche sul fronte professionale. Non trascurate la famiglia.