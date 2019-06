Le previsioni astrali dettano legge sull'amore e sulla fortuna, spetta poi a ciascun segno zodiacale concretizzare queste sensazioni magiche. Di seguito l'Oroscopo di domenica segno per segno.

L'oroscopo di domenica

Ariete: i transiti planetari vi regalano una sferzata di energia che vi fa vivere le situazioni con spirito avventuroso. Sarte molto aperti alle novità, quindi perché non partire per un'avventurosa esperienza mozzafiato? Di sicuro chi vi sta vicino non si annoierà.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: Urano in associazione a Mercurio dal Cancro, sprigiona un potere dirompente che tocca l'intelletto in modo imprevedibile. La vostra creatività sarà così accentuata che rasenterà la follia e percepirete il mondo che vi circonda in modo innovativo, anche se sarete ambigui e a tratti vulnerabili.

Gemelli: una Luna disarmonica dal domicilio astrologico opposto al vostro vi rende arroganti e cerca di restringervi la capacità di pensiero. Per fortuna avete Venere dalla vostra che combatte questa sensazione, facendovi però sentire forte il desiderio di affetto o il bisogno di proteggere la persona amata.

Cancro: Mercurio vi spinge a uscire, magari a recarvi al mare, ma un Saturno serio vi ricorda i vostri doveri familiari e i vostri impegni, promettendovi di migliorare una situazione rimasta in sospeso. Allora rimanderete la vostra gita per adempiere ai vostri obblighi.

Leone: irrequieti nei confronti della vita, sarete spinti da una forza quasi magica che vi farà cercare sempre nuovi stimoli, dando il massimo di voi. La vicinanza di Marte acuisce questa sensazione e anche Mercurio sprigiona in voi una carica intellettiva non indifferente.

Pubblicità

Vergine: la Luna dal domicilio del Sagittario e insieme a Giove, quasi vi sfidano a vincere una pigrizia che vi limita il campo d'azione. In amore, sarete vittima di paure e i sospetti si insinueranno nel vostro cuore, ma potrete ascoltare il consiglio di un amico che calmerà il vostro animo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto allegri e ottimisti, tenderete a sdrammatizzare le situazioni utilizzando un'arma vincente. Soprattutto in questi giorni che sentite sulla vostra pelle gli influssi benefici di una Luna positiva dal Sagittario, non vorrete vicino a voi persone 'lagnose'.

Scorpione: siete pronti a tuffarvi nel fiume in piena delle sensazioni che Nettuno vi offre, ma Saturno come al solito rovina il tutto, innescando ritardi e rallentamenti. In amore sarete possessivi e poco espansivi, come dire, poche carezze e molte parole.

Sagittario: schietti e sinceri, sarete dotati di una capacità comunicativa fuori dal comune. Il vostro ottimismo sarà direttamente collegato alla voglia di essere lasciati liberi, quindi non accerchiatevi di persone che vogliono soffocare questa vostra voglia di indipendenza.

Pubblicità

Capricorno: Saturno nel vostro cielo vi ha fatto un bel corso di addestramento per placare le emozioni e aprirvi sempre ai doveri con rigore. Tutto sommato questo atteggiamento alquanto riflessivo vi sarà propizio perché vi renderà molto pratici e intuitivi nei confronti delle situazioni.

Acquario: molteplici impegni vi coinvolgeranno anche di domenica e non avrete un attimo di tempo da dedicare a voi, alle vostre fantasticherie. Ma meglio così, le persone che vi circondano saranno divertenti e faranno di tutto per tenervi su di morale.

Pubblicità

Pesci: è forte in voi il bisogno di amare ed essere amati. Tuttavia non cercate a tutti i costi un partner o una storia, perdendo quasi il senso della discrezione, tutto avverrà a suo tempo quando i transiti planetari saranno più favorevoli.