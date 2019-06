Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 25 giugno per tutti i segni zodiacali. Siamo arrivati all'ultimo martedì di giugno e la domanda d'obbligo è: Come sarà questa giornata? Sicuramente non bellissima per i Gemelli che vivranno una giornata di tensione, mentre l'Aquario invece sarà insoddisfatto un po' su tutto.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Coloro che nel lavoro devono competere con gli altri, devono curare di più la forma fisica.

Siete costantemente sotto pressione e ciò vi causa fastidi e cambiamenti d'umore con dolori di testa. La seconda parte della settimana sarà più docile e importante.

Toro – Queste 48 ore sono ideali per parlare d'amore. I prossimi mesi, soprattutto per coloro che sono soli, saranno di grande rilievo. Alcuni di voi potrebbero rifiutare alcuni legami di poco conto. Weekend interessante.

Gemelli – In questa giornata di martedì la tensione è alta e si possono dire o fare cose fuori dalla norma.

Ultimamente in amore ci sono state tensioni, anche le coppie più forti hanno avuto dei dubbi. I prossimi giorni saranno migliori ma evitate scontri con i superiori.

Cancro – Negli ultimi tempi tutto costa più fatica. Molti hanno cambiato lavoro o ruolo, ma questi cambiamenti sono difficili da portare avanti. Vi sembra di lottare contro colleghi molto forti. Avete comunque la soluzione e saprete come guardarvi dai nemici.

Leone – Non frenate la vostra voglia di fare.

Potreste avere una scarsa determinazione, o perché vi sentite soli o perché avete disagi nella coppia. L'amore in questo periodo lascia un po' a desiderare. Il lavoro, soprattutto per chi è autonomo, porta soddisfazioni.

Vergine – Siete un libro aperto, non sapete nascondere le vostre reazioni. Quando siete tesi, cercate di risolvere la questioni spinose con la massima concentrazione. Tutto questo, però, vi causa pressione e cominciate a vedere tutto negativo. Non lasciatevi prendere da malinconie, da domani si comincia a recuperare.

Previsioni di martedì 25 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Periodo senza cambiamenti. Chi ha una storia sentimentale continua nella normalità, mentre chi inizia una storia adesso, la potrebbe viverla con superficialità. A metà settimana evitate i conflitti, saranno giornate nervose.

Scorpione – Avete buone idee ma sta a voi saperle sfruttare. Siete motivati nei rapporti con gli altri e alcuni sono nuovamente innamorati. Tutto ciò che è stato deve essere dimenticato altrimenti non si va avanti.

Se continuate a pensare chi vi ha fatto del male non volterete mai pagina.

Sagittario – Difficile raggiungere una tranquillità se attorno ci sono mille problemi da risolvere. Fino a mercoledì ci sarà un po' di delusione. Ci saranno, in avanti, delle buone occasioni ma dovete avere la capacità di sfruttarle. Qualcuno ha già avuto modo di farsi notare.

Capricorno – In questa giornata dovete essere più positivi. Nel fine settimana avrete un buon recupero.

State risolvendo dei problemi non voluti da voi ma vi è piombato addosso. Fortunatamente siete forti e sapete rispondere alle provocazioni del destino.

Acquario – Giornata sottotono, state cercando delle soluzioni che non trovate. Spesso sbagliate a dar la colpa ad altri pensando che vi creano difficoltà. Qualcosa potrebbe essere vero, però le maggiori insoddisfazioni sono dentro di voi. Dovreste pensare a un progetto di cambiamento.

Pesci – La parte negativa di questo periodo è il lato economico. Molti di voi devono cercare di risolvere qualcosa. È una giornata che porta amore. Non pensate al passato perché può limitare il desiderio di amare. Al momento quello che conta è il futuro.