Durante la giornata del 30 giugno arriveranno sorprese inaspettate per l'Ariete, mentre per il Leone non mancheranno i disguidi lavorativi. Di seguito le previsioni del 30 giugno per i dodici segni.

Previsioni 30 giugno 2019

Ariete: le storie che nascono in questo periodo sono interessanti e nella giornata del 30 giugno saranno anche favoriti i nuovi incontri.

Toro: il mese di luglio sarà fruttuoso anche per chi vorrà fare nuove conoscenze. Durante la giornata di domani avvertirete maggiore energia nella coppia.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale circola un po' di malumore. Quello che si sta facendo in questi giorni non vi esalta, ma fortunatamente con la Luna nel segno avrete maggiori vantaggi e più coraggio nell'affrontare questo tipo di situazione.

Cancro: con Saturno dissonante avrete diverse preoccupazioni da gestire, comunque non ci sono blocchi che vi fermeranno. A livello lavorativo non riuscite a stare tranquilli: una situazione vi pesa e non riuscite a risolverla completamente.

Leone: cercate di evitare alcuni conflitti che potrebbero nascere. State diventando polemici e questo potrebbe giocare a vostro svantaggio.

Vergine: in queste ore il lavoro vi premierà, soprattutto se da adesso fino alla fine dell'anno avete in mente un progetto realizzabile che desiderate lasciar partire. Bene l'amore.

Bilancia: potreste far partire una nuova conoscenza amorosa. Se esistono sono due persone amate, occorre fare una scelta entro la fine del mese di luglio.

Non sottovalutate questo aspetto.

Scorpione: ci saranno delle spese eccessive, occorre ridimensionare l'aspetto economico. Nel lavoro ritardi anche per questioni che non dipendono da voi, si raccomanda cautela e precisione in quello che farete.

Sagittario: le emozioni in questo momento sono forti, ma molti hanno bisogno di ritrovare la tranquillità di un tempo. Non siate troppo impulsivi in una storia e non prendete troppo delle persone che sta al vostro fianco.

Capricorno: questo periodo è risolutivo nel lavoro, ma sarebbe meglio evitare discussioni di tipo economico. Se una storia non va da tempo, in queste ore avrete l'occasione di parlare di più, ma potrebbero comunque non arrivare le soluzioni che cercavate.

Acquario: la Luna sarà favorevole e potrà aiutarvi a risolvere un piccolo problema di tipo personale o lavorativo. Organizzate al meglio ogni cosa che farete.

Pesci: per l'amore sono in arrivo giornate particolarmente importanti, vi converrebbe rilassarvi e restare calmi, anche se nasceranno discussioni non generate dal vostro malcontento.