Lunedì 8 luglio l'emotività non sarà il piatto forte del segno dei Pesci: sarà scostante con il partner e leggermente più “svogliato” del solito. Al contrario, l'Ariete si dimostrerà volenteroso, esattamente come l'Acquario, il quale non esiterà a trascorrere una giornata di lavoro intenso ma con il sorriso. Salute in calo per Bilancia, la quale dovrà fare molta attenzione per non comprometterla ulteriormente. Di seguito, le previsioni degli astri per la giornata di lunedì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: al mattino sarete pronti per una giornata lavorativa ricca di progetti. Qualche piccola soddisfazione iniziale, però, non dovrà farvi abbassare l'attenzione. Potreste rivedere qualche vecchio amico.

Toro: amore statico. Dovrete cominciare a pensare a qualcosa che il partner potrebbe apprezzare, utilizzando il vostro spirito di iniziativa. Ottimo il lavoro, ma cercate di non essere troppo competitivi.

Gemelli: intesa molto forte con il partner, ma il poco tempo a disposizione rischia di abbattere il vostro morale.

In serata, però, ci potrebbe essere un autentico cambio di rotta. Energie in rialzo.

Cancro: audaci e spregiudicati. Vi darete da fare nel lavoro, ma anche per ottenere ciò che vorrete sul fronte sentimentale. Potreste essere in vena di aiutare qualcuno a dichiararsi a qualcun altro, o con dimostrazioni d'affetto.

Leone: il fronte delle amicizie sarà il vostro favorito in questo lunedì. Quindi troverete il giusto equilibrio fra conoscenze e cura delle amicizie e l'aspetto lavorativo, il quale sarà arricchito di idee progettuali valide.

Vergine: il capo potrebbe riprendervi, o sarete voi stessi ad accorgervi che qualcosa non va nel lavoro mattutino. Meglio il pomeriggio, quando sarete liberi di esprimere il vostro disappunto con il partner.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la salute potrebbe arrecarvi qualche problema, ma niente che non si possa risolvere con un po' di riposo. Anche lo stress sarà fastidioso, quindi, per il momento, concedetevi del tempo per smaltirlo.

Scorpione: ci potrebbero essere dei sintomi di gelosia che riuscirete fortunatamente a sedare.

Il partner non avrà occhi che per voi, mentre i parenti potrebbero darvi qualche problema di troppo. Lavoro stabile.

Sagittario: al momento l'ambito sentimentale si concentra molto di più sugli aspetti erotici, quindi qualche perplessità potrebbe sorgere nella giornata di lunedì. Ci saranno dei piccoli successi lavorativi, ma probabilmente effimeri.

Capricorno: lunedì negativo sul fronte economico. Ci sarà qualche uscita di troppo che vi metterà in crisi, anche se sarete in grado di recuperare.

Meno certo il rapporto con il partner, state per perdere l'armonia.

Acquario: vi starete a tormentare per un cavillo lavorativo che riuscirete a risolvere solamente riacquistando la vostra serenità. La voglia di esperienze nuove potrebbe farvi accettare una proposta incerta.

Pesci: momenti di tranquillità nel pomeriggio, tanto che potreste non essere in grado di riprendere un lavoro urgente nel pomeriggio. Preferirete stare in solitudine per un po' piuttosto che scambiare effusioni con il partner.