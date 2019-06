Nella giornata di martedì 9 luglio l'ambito lavorativo darà parecchie difficoltà ai nativi dei segni dell'Ariete e dell'Acquario: infatti questi due segni, sebbene abbiano molta grinta a loro disposizione, potrebbero sentirsi 'sommersi' da alcune questioni puramente pratiche. In netto rialzo invece sono il segno del Cancro, con tanta positività da donare anche agli altri, ed il segno dei Pesci, atteso da qualcosa di totalmente diverso rispetto a ciò a cui normalmente è abituato.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: piccoli ostacoli si presenteranno durante la giornata di martedì, ma saranno considerevolmente banali rispetto a ciò che farete. Buonumore in rialzo per le amicizie, ancora qualche perplessità si riscontrerà in amore.

Toro: lavoro a gonfie vele, ma necessitate di qualche pausa in più. Il nervosismo accumulato per alcuni problemi amorosi potrà essere mitigato con un riavvicinamento di stampo affettivo senza badare all'aspetto erotico.

Gemelli: bene il lavoro, ma potreste migliorare. Tutto procede in modo lineare, ma fate in modo di fare qualche sforzo in più, soprattutto a livello pratico. Amore da condividere con il partner, magari fuori casa.

Cancro: riprenderete in mano delle vecchie idee per trarne profitto con una creatività nuova in mattinata, e trarranno positività anche i colleghi da questo atteggiamento intraprendente e brillante. Gradevole anche il livello economico.

Leone: amicizie in risalto. Organizzerete qualcosa che vi faccia riunire, ma che vi faccia anche riflettere sulle vostre scelte che vi hanno portato fino al punto dove siete in questo momento. Piccolo ribasso finanziario.

Vergine: sotto stress. Dovrete immediatamente cercare un rimedio valido alla stanchezza e allo stress che nella giornata di martedì si faranno sempre più intensi. Ottimi i rapporti con gli amici, ci sarà qualcuno che vi sosterrà in una determinata scelta.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: divertimento. Qualche piccolo strappo alla regola lavorativa sarà dettato proprio da qualche collega. Il partner potrebbe avere qualcosa da ridire, ma al momento la sua opinione per voi sarà poco rilevante.

Scorpione: non sarete al massimo della forma, quindi ne risentiranno molti aspetti della vostra giornata di martedì, soprattutto quello amoroso e organizzativo. Potreste avere dei momenti in cui il nervosismo salirà considerevolmente.

Sagittario: il partner non apprezzerà questo vostro allontanamento, quindi sarete disposti a correre ai ripari facendo alla vostra dolce metà una sorpresa con i fiocchi. Il lavoro vi sottoporrà a qualche noia da risolvere al più presto.

Capricorno: qualcuno riuscirà a darvi le giuste dritte per poter rafforzare la vostra posizione sul piano economico. Al momento le energie vi daranno la spinta necessaria per affrontare qualche problema in casa.

Acquario: martedì il lavoro potrebbe moltiplicarsi, mettendo a dura prova la vostra già scarsa pazienza di questi giorni. Sarà opportuno fare un resoconto ed organizzarsi il più possibile, non dimenticando di concedervi delle pause di tanto in tanto.

Pesci: una uscita vi aiuterà a schiodarvi dal divano nel pomeriggio, e magari a farvi fare qualcosa di interessante e del tutto fuori dalla norma. Qualcosa di inedito vi aspetta, quindi cogliete l'occasione per migliorarvi.