Nella giornata di mercoledì 10 luglio Marte offrirà al Leone quelle energie di cui si è privato nei giorni precedenti, mentre Mercurio potrebbe favorire dei piccoli “stacchi” dall'ambiente lavorativo. Il fronte economico invece darà qualche problema ai nativi del segno della Bilancia e del segno del Capricorno, quindi sarà meglio essere più prudenti con il portafogli. In amore per il Toro potrebbe nascere qualche gelosia, mentre per lo Scorpione ci sarà un piccolo segnale di riappacificazione con il partner.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avete immagazzinato un po' di stanchezza più del solito, forse a causa del caldo. Ci sarà bisogno di qualcosa che renda la giornata meno faticosa. Un aiuto in più non guasterà il vostro rendimento lavorativo.

Toro: un nuovo incontro vi metterà molta voglia di uscire e discorrere del più e del meno, ma una gelosia di fondo non vi fa stare del tutto tranquilli. Qualche soluzione esterna sarà determinante per il livello finanziario.

Gemelli: più attratti dal partner. Qualche idea di viaggio potrebbe fare capolino nella vostra testa, anche se forse lo avevate già in mente nei giorni scorsi. Vi piacerebbe molto coinvolgere i vostri affetti, ma dovrete stare molto attenti al portafogli.

Cancro: guadagni in arrivo. I compensi economici saranno ormai alle porte e i vostri progetti privati di certo non si faranno mancare. Qualche collega vi farà indispettire un po', ma il rancore passerà in men che non si dica.

Leone: avrete la necessità di qualcosa che vi ricarichi e vi faccia ripartire più frizzanti di prima. Qualche distrazione sarà di notevole aiuto, ma anche una gita fuori porta, per quanto breve, potrà giovarvi parecchio.

Vergine: giornata meno faticosa del solito. Vi attende un mercoledì in cui riuscirete a staccare la spina per un po', sia dall'ambiente lavorativo che da quello familiare. Per concludere, un po' di sano shopping con un amico vi migliorerà sensibilmente l'umore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i vostri guadagni stanno subendo un rallentamento significativo a cui dovrete assolutamente porre un freno. L'aspetto lavorativo e pratico saranno stabili, ma qualche dissidio con il capo potrebbe manifestarsi nel pomeriggio.

Scorpione: sarà necessario che vi dimostriate un po' più umili con il partner, che pare disposto a fare il primo passo per un eventuale riavvicinamento. Meglio non essere troppo precipitosi però, altrimenti non otterrete il risultato sperato.

Sagittario: sarete in vena di confidenze, che sia con un amico oppure con un parente. Esporre i vostri problemi potrebbe essere una mossa a vostro vantaggio, e voi lo avrete compreso. Cambiamenti lavorativi in corso.

Capricorno: vi state lasciando un po' andare sul fronte lavorativo, forse per problemi di cuore non del tutto risolti oppure per qualche problema in famiglia. D'altro canto però, sarete determinati a fare qualsiasi cosa pur di salvare la vostra precaria situazione.

Acquario: seduzione con il partner. Ci saranno picchi di carica erotica che faranno capolino in serata e faranno calare anche il nervosismo legato ad alcune faccende economiche e lavorative.

Pesci: concluderete un affare sostanzioso, ma ancora non sarete soddisfatti del risultato ottenuto. State ancora galleggiando nell'apatia, e i successi per il momento non la smuoveranno. Forse ci riuscirà il partner, se saprà avvicinarsi a voi.