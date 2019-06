Voi nativi del segno del Leone in questo soleggiato mese di luglio farete lavorare la mente senza alcuna sosta, anche nei momenti di rilassamento fisico. Quindi ci sarà ampio spazio per i progetti, sia sul lavoro che su tanti altri ambiti della vostra vita: una vera e propria fase di inizio per fare molto ed anche di più di quanto già non abbiate fatto. Ogni cosa però verterà verso una prospettiva diversa da quella adottata finora, e i cambiamenti saranno di pari passo con ciò che avete in mente di fare.

Amore e affetti

In amore voi del segno del Leone siete esigenti, e non fate male. Purtroppo però questo atteggiamento potrebbe pericolosamente assumere dei contorni pretenziosi, a tratti decisamente prepotenti, e non va bene né in un rapporto ormai duraturo né per quelli appena nati. Dovrete cercare di ammorbidirvi, di essere meno puntigliosi, altrimenti qualcosa si potrebbe spezzare nella vostra relazione e potreste finire in un punto di non ritorno.

Per voi single luglio sarà pieno di opportunità sentimentali, ma fate bene attenzione ad essere appunto sentimentali, e non con la costante pretesa di volere delle qualità che si devono perfettamente adattare a voi. L'ideale potrebbe essere una persona del segno del Cancro, ovvero che sia tenera e carica eroticamente, ma che non si lasci sopraffare facilmente da personalità più forti della sua.

Lavoro e studio

Il lavoro finora non vi ha deluso, eppure avrete bene in mente di cambiare rotta verso qualcosa di più movimentato e soprattutto di “spingere” per arrivare all'apice del successo.

L'ambizione nel mese di luglio non vi mancherà affatto, anzi sarà uno dei motori propulsori di questi mesi estivi. L'unico punto dolente e a cui voi spesso non date minimamente ascolto è quello di riflettere bene prima di prendere decisioni troppo avventate. La riflessione dovrà essere fatta con molta pazienza.

Per voi ancora in cerca di un impiego ci saranno occasioni per ampliare il vostro curriculum vitae e per fare nuove esperienze su campi totalmente diversi da quelli già battuti. Lo studio non vi sortirà alcun effetto stressante: la determinazione sarà sempre a portata della vostra mano.

Fortuna e salute

Luglio sarà un mese ideale anche per delle vacanze a tutto spiano, l'importante è che vi portiate dei rimedi per piccoli malesseri passeggeri. Ci saranno anche delle importantissime novità sul campo delle conoscenze, di quelle che potrebbero farvi fare la differenza nel mondo del lavoro, oltre che sul piano sentimentale. Da tenere sotto controllo soltanto l'alimentazione troppo pesante, evitate di fare cene troppo consistenti per troppe serate di seguito.