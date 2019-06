La terza settimana del mese sta per giungere al termine, quali disegni hanno fatto gli astri e le stelle per la giornata di domani? Sarà un momento di recupero per i nati sotto il segno dell'Ariete, dopo una settimana abbastanza faticosa. Lo Scorpione, a causa degli influssi della Luna, analizzerà con maggiore attenzione tutte le situazioni che lo riguardano, per trovare le soluzioni migliori per lui, mentre la Vergine si prepara a vivere un momento importante per la sfera professionale. Ecco di seguito l'Oroscopo di venerdì 21 giugno 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di venerdì 21 giugno 2019 segno per segno

Ariete: dopo delle giornate abbastanza faticose, l’Ariete riacquista vigore ed energia. Questa giornata sarà più vantaggiosa di quelle precedenti, tuttavia gli astri consigliano di non agire frettolosamente. Chi deve iniziare un nuovo percorso e/o un nuovo progetto farebbe bene ad agire con cautela, sia che riguardi l'ambito lavorativo che i sentimenti.

Toro: quella di venerdì 21 giugno sarà una giornata vantaggiosa per il segno, grazie agli influssi della Luna godrete di una forte e contagiosa energia.

In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle belle intuizioni. Il consiglio degli astri è quello di ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi e all’amore, aspetti che nell’ultimo periodo potreste avere un po’ trascurato.

Gemelli: sarà una giornata interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i sentimenti, grazie agli influssi positivi di Venere. In questo momento i sentimenti ricoprono un ruolo centrale per il segno, chi vive in coppia già da tempo penserà a progetti importanti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio.

È un momento interessante anche per i single alla ricerca dell’anima gemella, qualcuno non dovrà cercare molto lontano, un’amicizia nata da poco potrebbe rivelarsi qualcosa di più.

Cancro: Marte nel segno vi darà una marcia in più in ambito lavorativo, tuttavia potrebbe anche spingervi a mantenere il piede di guerra, litigi e incomprensioni potrebbero nascere nel rapporto con i colleghi. Giornata sottotono per i sentimenti, tenderete ad assumere un atteggiamento scontroso e poco aperto al dialogo.

Recupero durante il weekend.

Leone: la posizione della Luna durante questa giornata vi spronerà a guardare le cose da un’altra prospettiva, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. È un buon momento per i sentimenti, arrivano conferme, ma anche opportunità di fare nuove conoscenze. Durante questo fine settimana qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, meglio evitare gli sforzi e concedersi un po’ di riposo.

Vergine: quella di venerdì 21 giugno sarà una giornata impegnativa per il segno, ma anche ricca di soddisfazioni.

Soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo vi sentirete motivati a dare il meglio di voi e a raggiungere nuovi obiettivi. Continuano i contrasti in amore, al contrario è un buon momento per il fisico, l’energia non manca.

Bilancia: la settimana si conclude in maniera positiva per il segno, quella di domani sarà una giornata vantaggiosa soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali. Ci sarà serenità e complicità all’interno dei rapporti di coppia, gli astri prevedono un fine settimana di passione. Incontri interessanti per i single, qualcuno potrebbe conoscere la propria anima gemella.

Scorpione: durante queste giornate gli influssi della Luna vi sproneranno ad analizzare con attenzione alcune situazioni verificatesi durante le giornate precedenti. Qualcuno potrebbe rivedere la propria posizione, dopo esservi chiariti le idee cercate un confronto con la persona interessata. Non abbiate paura di ammettere le vostre colpe, l’orgoglio non rappresenta altro che un grande ostacolo per le relazioni.

Sagittario: durante la giornata di venerdì 21 giugno gli influssi della Luna vi renderanno nervosi e porteranno un po’ di confusione. Farete fatica a distinguere tra una persona amica e un nemico, in alcuni casi qualcuno potrebbe scambiare per amore una semplice amicizia e gettarsi tra le braccia di qualcuno che non ricambia questi sentimenti.

Capricorno: Saturno nel segno vi spronerà ad iniziare dei nuovi percorsi, soprattutto in ambito lavorativo potrete cogliere al volo una fantastica opportunità, destinata a regalarvi belle soddisfazioni future. Giornata tranquilla per i sentimenti. Sarà un fine settimana di energia e positività, da trascorrere in compagnia e spensieratezza.

Acquario: la Luna nel segno vi spronerà a fare della sana autoanalisi, alcune situazioni potranno essere analizzate con una migliore e più ricercata consapevolezza, che vi avvicinerà ad una soluzione. Inizia da questa giornata un periodo intenso, ma di recupero per il segno soprattutto per quanto riguarda il fisico.

Pesci: quella di venerdì 21 giugno sarà una giornata interessante per i nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e i nuovi incontri. Avete voglia di fare nuove conoscenze, ampliare i vostri orizzonti e trascorrere dei momenti di svago e spensieratezza. Il fine settimana sarà un momento positivo per fare nuovi incontri, coltivare nuove amicizie e riscoprire l’intimità con il partner.