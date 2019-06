L’Oroscopo del 10 giugno rivela in che modo l’energia cosmica influenzerà i vostri piani del lunedì. Di seguito le previsioni degli astri su amore e lavoro per tutti e dodici segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Chi di voi ha coraggio e non paura, in questi giorni può avere successo. Dovete mettervi in gioco. Questo lunedì vedrete rinnovata la voglia di amare. Coloro che sono stati troppo tempo da soli, ora possono recuperare.

Toro – Periodo che consolida alcune certezze e sicurezze per chi ha voglia di cambiare vita. Forse si alterneranno giornate di entusiasmo e quelle di smarrimento. Per chi ha un’attività propria, il cambiamento sarà difficile. Se siete creativi potreste avere una visibilità maggiore. Anche nelle coppie ci sarà qualcosa da rivedere e un nuovo stile di vita.

Gemelli – In questi giorni avete la sensazione di dover affrontare molte sfide e recuperare il tempo perso.

Oroscopo 10 giugno: occasioni per Vergine, Pesci soddisfatti

Per risolvere un caso lavorativo dovete chiedere l’aiuto di un esperto, evitate di fare tutto da soli. Alcuni di voi hanno problemi vecchi da risolvere mentre altri vivono situazioni di disagio. Cercate di essere attenti e pronti.

Cancro – Uscite da un periodo pesante, ora dovete liberarvi di qualche peso. Alcuni hanno dovuto superare una distrazione mentre altri un problema, ma nonostante tutto siete riusciti ad essere forti e non lasciarvi prendere dall'emozione.

Siete pronti a recuperare anche una storia interrotta perché avete le idee molto chiare.

Leone – Questa è una giornata di nervosismo, tutto ciò è normale perché state investendo nel futuro. È arrivato il momento di farvi valere, di imporre le vostre idee e farvi ascoltare. In amore c’è una risorsa in più per tutti coloro che si amano e vogliono fare progetti a lungo termine.

Vergine – Periodo ottimo che porta energia e voglia di risolvere i problemi, regala occasioni e crea vantaggi nei colloqui. Se ci sono stati problemi con qualcuno in passato, adesso potete prendervi la rivincita e ottenere più attenzioni.

Previsioni del 10 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa giornata dovete controllare il lato economico. Ci sono troppo spese, dovete raggiungere la serenità perché ci sono stati ostacoli in passato. Pochi di voi possono dire di aver vissuto senza problemi. Anche nei sentimenti ci sono momenti di tensione. Qualche imprevisto è da mettere in conto.

Scorpione – Periodo di nervosismo e stanchezza fisica. Il vostro problema è che amate affrontare il lavoro con impeto e in fretta.

Molte discussioni possono diventare snervanti. Si consiglia di parlare il meno possibile, impegnare la mente con qualcosa che vi soddisfa, evitare lunghe code e viaggi. Se dovete partire, organizzate tutto e non uscite nelle ore di punta.

Sagittario – Dovete dedicarvi ai sentimenti, l'amore per voi è qualcosa di troppo importante. Molti di voi avranno l'opportunità di vedere la persona amata sotto una nuova luce. Si possono risvegliare anche curiosità in alcune vicende lavorative.

Capricorno – State recuperando energia che vi aiuterà a risolvere alcuni problemi un po' pesanti. Nei giorni passati ci sono state troppe cose da fare e anche troppe discussioni. Dovete ritrovare tranquillità. Molte coppie hanno sentito una lontananza, altre storie vanno al rallentatore, magari saranno gestite meglio nei prossimi giorni.

Acquario – Giornata di riflessione e agitazione. Molti di voi riescono a tenere a freno la lingua e fate polemiche sotto gli occhi di tutti. Magari raccontate delle verità e dovete fare attenzione a come la dite. Pensate un po' di più ai guadagni e recuperate del tempo da dedicare a voi stessi.

Pesci – Giornata piacevole, le relazioni vi soddisfano e i viaggi vi stimolano. Magari proprio durante un piccolo viaggio potreste incontrare una persona interessante. Sentite il bisogno di comunicare con qualcuno che non vedete da tempo o andare in un luogo per voi pieno di vecchie emozioni. Questa è la giornata perfetta per soddisfare i vostri desideri.