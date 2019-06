La terza settimana del mese sta per giungere al termine, come si rivelerà questo weekend secondo i presagi degli astri e delle stelle? Saranno due giornate positive per il Toro, che potrà vivere belle emozioni in amore e cogliere nuove opportunità sul lavoro, ma anche per il Cancro, che trascorrerà due giornate all'insegna della leggerezza e del divertimento e per l'Acquario, che dopo un inizio mese difficile si gode un momento di recupero, in cui ritrova la sicurezza in sé stesso e negli altri. Ecco di seguito l'Oroscopo di sabato 22 e domenica 23 giugno 2019 per tutti i segni dello zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del weekend, 22 e 23 giugno 2019, segno per segno

Ariete: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno e durante il weekend bisognerà essere cauti, soprattutto nella gestione dei rapporti interpersonali. In amore potrebbero nascere delle controversie, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Cercate di dedicare più tempo alle persone care, ma anche a voi stessi. Nella giornata di domenica qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie.

Il mese di luglio 2019 si rivelerà più vantaggioso per il segno e potrete riscattarvi, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

Toro: sarà un weekend emozionante e ricco di novità per i nati sotto questo segno. C’è serenità all’interno della sfera sentimentale, mentre in ambito lavorativo potrebbero presentarsi interessanti opportunità di crescita. Il consiglio degli astri è quello di non fermarsi ad un giudizio frettoloso e superficiale delle cose, prima di decidere se iniziare o meno un nuovo percorso, valutatene con attenzione tutti gli aspetti.

Gemelli: è un momento positivo per i sentimenti, all’interno del rapporto di coppia c’è serenità e complicità, mentre i single hanno l’opportunità di fare incontri interessanti. Al contrario, si presenta sottotono l’ambito lavorativo, lo stress e il nervosismo accumulato potrebbero ripercuotersi sulla vostra salute psicofisica e procurarvi dei lievi malesseri durante le giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno.

Cancro: durante questo fine settimana il segno del Cancro potrà fare affidamento su un quadro astrale decisamente positivo, che regalerà belle emozioni sia in ambito lavorativo che in ambito sentimentale.

Vi sentite energici e desiderate trascorrere queste due giornate all’insegna della spensieratezza, in compagnia di amici e parenti. Saranno due giornate fortunate anche per coloro i quali sono alla ricerca di nuovi incontri, uscite di casa e frequentate nuovi luoghi.

Leone: il weekend si rivelerà abbastanza sottotono per il segno, vi sentirete nervosi e di malumore. Un'aria di insoddisfazione vi renderà impossibile trascorrere con serenità le prossime giornate, dei contrasti potrebbero dunque nascere in ambito lavorativo e all’interno della sfera sentimentale.

Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie, soprattutto durante la giornata di domenica 23.

Vergine: sarà un fine settimana faticoso per il segno soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Litigi e incomprensioni potrebbero nascere all’interno dei rapporti di coppia, in alcuni casi le divergenze potrebbero essere accentuate da alcune problematiche di natura economica.

Bilancia: durante le giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno 2019 l’amore sarà protagonista per il segno e vi aiuterà a risolvere alcune problematiche nate nei giorni precedenti all’interno della sfera professionale.

Smaltire lo stress sarà possibile! Preparatevi dunque ad un weekend di recupero, che si rivela vantaggioso anche per i single alla ricerca di nuove conoscenze. Il consiglio degli astri però è di non fidarsi di coloro i quali sembrano non offrire molte garanzie di affidabilità.

Scorpione: durante queste due giornate sarà bene dedicare maggiore attenzione alla propria salute fisica e mentale. Lo stress accumulato nelle giornate precedenti si farà sentire, qualcuno potrebbe accusare dei malesseri fisici che in alcuni casi sarà meglio non sottovalutare. Cercate inoltre di evitare le polemiche e i contrasti in amore e nei rapporti interpersonali in generale.

Sagittario: fine settimana abbastanza faticoso soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Litigi ed incomprensioni potrebbero minare alla stabilità del rapporto, stabilità che nei mesi precedenti ha avuto non pochi momenti di vacillamento. Cercate dunque di essere cauti ed evitate di gettare benzina sul fuoco.

Capricorno: in queste prossime giornate la fretta e l’istinto potrebbero spingervi a fidarmi della persona sbagliata, potreste dunque rischiare di affidare importanti competenze a qualcuno che nei giorni futuri tradirà la vostra fiducia. Fate dunque molta attenzione e se c’è una scelta da compiere non abbiate paura di prendervi il tempo necessario a riflettere adeguatamente.

Acquario: nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno 2019 quello che vi servirà sarà ottimismo e fiducia in voi stessi. Qualcuno potrebbe essere alle prese con delle problematiche da risolvere o contenziosi legali e nelle giornate precedenti potrebbe aver accumulato stress e malumore. Potrebbe sembrare che non vi sia soluzione, ma presto troverete quella più adatta a voi.

Pesci: weekend interessante e ricco di emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale, la passione si riaccende. Le coppie potranno vivere due giornate di serenità e forte complicità, mentre i single potranno fare incontri interessanti. Nuove opportunità nasceranno nei prossimi giorni all’interno dell’ambito lavorativo, ma solo per coloro i quali non avranno paura di esporsi.