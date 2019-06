L'ultima settimana di giugno è ormai arrivata, quelle di sabato 29 e domenica 30 saranno due giornate di recupero per l'Ariete e la Bilancia, che soprattutto per quanto riguarda i sentimenti vanno incontro ad un luglio molto vantaggioso. Al contrario potrebbero essere due giornate sottotono per il Leone, che risentirà di un calo di energie. Di seguito l'Oroscopo del week end per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del week end, 29 e 30 giugno, segno per segno

Ariete: durante la giornata di sabato 29 giugno ci sarà un recupero per il segno, che nelle giornate precedenti ha attraversato alcuni momenti sottotono. Quest'ultimo week end di giugno si rivelerà vantaggioso soprattutto per i sentimenti, i single potrebbero incontrare una persona capace di far battere all'impazzata il loro cuore. Vi sentirete energici e in forza, tuttavia sarà bene evitare di sottoporre il fisico a sforzi eccessivi.

Toro: durante queste ultime due giornate di giugno una problematica di natura economica potrebbe costringervi a rivedere alcuni dei vostri piani, qualcuno potrebbe vedersi costretto ad annullare dei progetti fatti da tempo, come un viaggio. Sarà dunque un fine settimana abbastanza stressante, attenzione, liti ed incomprensioni potrebbero nascere anche in amore.

Gemelli: nelle prossime 48 ore qualcuno di voi potrebbe dover prendere una decisione importante, che condizionerà il corso dei prossimi mesi.

Sarà un momento estremamente importante e delicato, cercate di non lasciarvi condizionare dal parere altrui, ma di seguire il vostro cuore. Serenità in amore.

Cancro: il consiglio degli astri per le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno è di staccare la spina, allontanarsi dagli stress e dalle preoccupazioni professionali per un po’ e godersi due giornate di relax e serenità. Sta per iniziare il mese di luglio, che porterà novità e positività nella vita del segno, fatevi trovare pronti.

Leone: l’ultimo week end di giugno si rivelerà abbastanza faticoso per il segno, potreste risentire di un calo di energie ed accusare dei fastidi fisici, in modo particolare a gambe e schiena. Delle controversie potrebbero nascere all'interno della sfera sentimentale, siate cauti.

Vergine: con l’avvicinarsi del mese di luglio la Vergine inizia a tirare un sospiro di sollievo, le prossime giornate si riveleranno decisamente positive per il segno.

Soprattutto in ambito sentimentale sarà possibile chiarire le incomprensioni nate durante il corso del mese e ristabilire l’armonia all'interno del rapporto di coppia. I single avranno voglia di divertirsi e fare nuove conoscenze. Gli astri favoriscono gli incontri, ma niente che si rivelerà duraturo nel tempo.

Bilancia: questo fine settimana si rivelerà molto positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Chi è da tempo alla ricerca di certezze e dimostrazioni in amore, potrà riceverle proprio tra le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno.

Sarà un momento vantaggioso anche per i single, non mancheranno le occasioni di fare nuovi incontri. Bene anche l’ambito lavorativo.

Scorpione: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi difficile per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali, delle problematiche potrebbero nascere soprattutto all'interno del rapporto di coppia. Si tratta comunque di una tempesta passeggera, già durante la giornata di domenica 30 sarà infatti possibile risolvere le incomprensioni e ritrovare la complicità. Il weekend sarà un momento positivo per il fisico, ideale per organizzare una gita fuori porta o un’escursione.

Sagittario: durante le prossime giornate gli astri vi metteranno duramente alla prova, sarà infatti un weekend non privo di tensioni e momenti di agitazione. Delle incomprensioni potrebbero nascere all'interno del rapporto con il partner, ma anche in ambito professionale. Cercate di essere cauti e di gestire con tempestività le possibili problematiche.

Capricorno: questo weekend potrebbe rivelarsi decisamente sottotono per il segno del Capricorno, c’è aria di insoddisfazione. Siete alla ricerca di nuove emozioni, maggiori gratificazioni e/o responsabilità, questo potrebbe riguardare tanto l’ambito lavorativo quando l’amore. In queste due giornate dunque meglio essere cauti, con l’inizio del mese di luglio assisteremo ad un buon recupero per questo segno ed alcune situazioni acquisiranno una luce diversa.

Acquario: la giornata di sabato 29 giugno potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno, vi sentirete di cattivo umore e gestire rapporti interpersonali non sarà cosa semplice. Domenica tuttavia sarà una giornata decisamente migliore, le energie non mancheranno e potrete godere con serenità della compagnia di amici e parenti. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Pesci: alcuni di voi potrebbero essere alle prese con la gestione di un nuovo ed importante progetto che vi terra occupati durante le giornate di sabato e domenica. Ci sarà dunque poco tempo da dedicare ai sentimenti e il partner e la famiglia potrebbero risentirne. Con l’inizio del mese di luglio potrete raggiungere alcuni degli obiettivi prefissati e risolvere le controversie amorose.