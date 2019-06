La settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno sarà caratterizzata da una fase di recupero per il Sagittario, mentre gli astri prevedono qualche difficoltà per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: una settimana polemica è in arrivo per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Purtroppo in amore le cose non stanno procedendo nel verso giusto: avete parecchie insicurezze che riguardano il vostro partner, qualcuno potrebbe anche sospettare di aver subito un tradimento.

Toro: in questa settimana dal 10 al 16 giugno Marte è nel vostro segno. Se avete richieste particolari da avanzare questo è il momento più adatto. Vorreste apportare alcuni cambiamenti alla vostra vita e prendere delle decisioni che fino ad ora non avete avuto il coraggio di analizzare.

Gemelli: una Luna in ottimo aspetto vi regalerà delle giornate particolarmente serene. Chi ha intenzione di portare avanti un progetto, sarà facilitato nel farlo.

Oroscopo settimanale fino al 16 giugno: Cancro socievole, Bilancia appagata

A livello sentimentale vi sentite molto appagati dalla vostra relazione.

Cancro: in questa settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno vi dimostrerete delle persone molto socievoli. Siete sempre molto disponibili, ma tendete a diventare dispettosi se qualcuno vi mette i bastoni tra le ruote. Qualche imprevisto potrebbe verificarsi tra venerdì e sabato.

Leone: si avvicinano le belle giornate, i nati sotto il vostro segno zodiacale ritroveranno la voglia di fare.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle proposte professionali abbastanza interessanti, da non sottovalutare.

Vergine: Venere dalla vostra parte vi renderà delle persone molto positive. Non siate però troppo puntigliosi e concentratevi invece sulle cose concrete della vostra vita. A livello sentimentale tutto sembra andare per il verso giusto.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: finalmente sta per concludersi un periodo 'pesante' per voi.

Molti aspetti della vostra vita erano incerti, ma adesso avete raggiunto una certa stabilità. Sul lavoro vi sentite molto appagati dai vostri risultati, anche la vostra intenzione è quella di fare sempre meglio.

Scorpione: in questa settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno dovrete evitare di lasciarvi prendere dall'ansia. Chi assume un atteggiamento troppo polemico nei confronti del partner rischierà di provocare accese discussioni.

Sagittario: nei sentimenti potrete finalmente ritrovare una maggiore serenità.

In famiglia avete vissuto delle settimane parecchio tese, ma adesso la situazione sembra essersi tranquillizzata. Qualche progetto rimasto in sospeso da tempo potrebbe finalmente sbloccarsi.

Capricorno: per voi è iniziato un periodo di recupero, soprattutto nella vostra vita lavorativa che nei mesi scorsi non era proprio al massimo. Finalmente stanno arrivando le conferme che attendevate e ci saranno anche dei cambiamenti da dover apportare. In amore potrebbe invece nascere qualche tensione tra mercoledì e giovedì.

Acquario: Mercurio in posizione ottimale vi regalerà una certa maturità nella settimana dal 10 al 16 giugno. Qualcuno potrebbe non essere più disposto a scendere a compromessi e chiudere definitivamente dei rapporti che creavano solo ansia.

Pesci: chi ha continuato a perseverare e dimostrare costanza nei propri impegni potrà finalmente ricevere la gratificazione sperata. Alcuni di voi potranno risentire di una particolare stanchezza: resistete ancora pochi giorni e poi potrete finalmente dedicarvi ad un po' di relax.