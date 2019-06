Nella giornata di lunedì 24 giugno qualche segno potrebbe non affrontare l'inizio della settimana con un umore allegro. E' il caso dei Pesci, della Vergine e del Toro, ancora piuttosto giù di tono e bisognosi di ulteriore riposo. La Luna in Gemelli renderà questo segno più volenteroso nel settore lavorativo piuttosto in quello sentimentale, esattamente come per i nativi del segno del Capricorno. Di tutt'altro avviso l'Acquario, in vena di fare qualcosa di totalmente diverso dall'ordinario. A seguire, le previsioni astrologiche per tutti i segni della giornata di lunedì 24 giugno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lunedì sereno. Ci potrebbe essere qualche incombenza lavorativa in mattinata, ma nulla che voi non possiate risolvere con calma e precisione. Il partner al vostro fianco vi offrirà qualche diversivo divertente.

Toro: nervosi. Sarete leggermente inquieti nell'ambiente privato: il contatto diretto con i colleghi potrebbe far nascere qualche diverbio. Prestate attenzione alle parole, per il quieto vivere.

Oroscopo 24 giugno: shopping per Leone e Bilancia, Vergine in calo

Gemelli: miglioramenti sul fronte lavorativo. Vi state dedicando molto di più ai progetti che avete in mente e lunedì non mancheranno i primi segnali di un probabile successo futuro. In ambito sentimentale, ci sarà un po' di tensione.

Cancro: sarete generosi ed aiuterete qualche amico in difficoltà. Tirerete fuori il vostro lato più nascosto, fatto di comprensione e affetto. Fate solo attenzione a non lasciare fuori da questa positività il vostro partner.

Leone: shopping. I successi finanziari vi permetteranno di fare qualche spesa folle oltre a qualche altra di cui, invece, necessitate urgentemente. Potreste avere bisogno della compagnia di un amico o di un parente per alcuni consigli.

Vergine: a corto di energie. Probabilmente lunedì sarebbe opportuno prendersi una pausa, o comunque staccare dal lavoro per dedicarvi interamente a voi stessi. Altrimenti, ci potrebbero essere delle tensioni che vi daranno del filo da torcere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: occhio a come spendete i vostri soldi. Ci saranno delle spese da fare assolutamente in quanto necessarie, probabilmente qualcosa che riguarda l'auto oppure la casa. La serata potrebbe essere trascorsa sul divano, a chattare con qualcuno.

Scorpione: orgogliosi. Nonostante ci possa essere qualche ostacolo che vi impedisce di fare qualcosa di importante, non vorrete l'aiuto di nessuno. Il vostro orgoglio, però, potrebbe mettervi in condizione di non sbrigare le faccende in tempo.

Sagittario: qualche problema gestionale sul lavoro. L'ambiente lavorativo sarà letteralmente diviso a metà, fra alcune cose che passeranno lisce come l'olio ed altre che renderanno necessario un maggiore sforzo mentale.

Capricorno: le questioni sentimentali potrebbero darvi noia. Essere superficiali non farà che peggiorare le cose. Dovreste prendervi del tempo per comprendere meglio di cosa necessita il partner da voi.

Acquario: qualche idea esuberante sarà l'inizio di un migliore affiatamento all'interno della cerchia dei vostri colleghi.

Il vostro spirito d'iniziativa coinvolgerà anche la parte di voi più restia a fare follie.

Pesci: un po' di tristezza potrebbe aleggiare in mattinata, forse a causa della mole di lavoro che vi attende. Meglio prendere le cose con calma e preparare la mente in modo da non rendere il ritorno al lavoro più traumatico.