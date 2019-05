Maggio sta per concludersi, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Pesci per il primo mese estivo? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per il dodicesimo segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Il nuovo mese si apre in maniera positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, nel quale si potranno ottenere dei successi personali ed iniziare nuovi progetti.

Tuttavia l’impegno e la dedizione dedicate al lavoro sottrarranno tempo alla sfera sentimentale, i sentimenti dunque verranno messi un po’ in secondo piano.

Per quanto riguarda il fisico giugno 2019 non sarà invece un mese positivo, lo stress accumulato si farà sentire, qualcuno potrebbe accusare fastidi psicosomatici ed un calo di energie, soprattutto nell’ultima metà del mese.

Previsioni astrologiche Pesci, giugno 2019: amore, lavoro e salute

Amore: come anticipato, durante giugno 2019 i Pesci metteranno i sentimenti in secondo piano.

All’interno del rapporto di coppia gli impegni lavorativi, ma anche delle problematiche di tipo economico, potrebbero creare litigi e discussioni, soprattutto durante le ultime tre domeniche del mese. Cercate di essere cauti e di scegliere con cura le parole da usare, per non ferire i sentimenti del partner. Sarà un mese difficile per fare dei nuovi incontri, non sarete dell’umore giusto per fare conquiste. Chi vive un rapporto in crisi o sta affrontando una separazione, potrebbe incontrare delle difficoltà e compiere scelte drastiche.

Lavoro: per quanto riguarda gli affari e l'ambito lavorativo i Pesci si preparano ad accogliere un periodo proficuo. Per qualcuno potrebbero esserci belle novità, come l'inizio di nuovi progetti o collaborazioni e già intorno al 4 del mese arriveranno i primi successi. Sarà un mese positivo per coloro i quali intendono lanciare un’attività in proprio o iniziare una nuova sfida professionale. I Pesci godono del favore delle stelle, questo vi porterà a dare il meglio di voi in campo lavorativo, ovviamente nulla vi verrà regalato, ma ogni successo sarà meritato e donato dal tempo e dall’impegno che vi avete dedicato.

Sarà il periodo perfetto per far valere le proprie opinioni, qualcuno potrebbe ricevere una proposta inaspettata ed iniziare a ricoprire un nuovo ruolo all’interno dell’ambiente in cui lavora. Attenzione però all’aspetto economico, questo non sarà un buon momento per fare degli investimenti o degli acquisti importanti.

Salute: per quanto riguarda la salute invece i Pesci dovranno fare molta attenzione durante il mese di giugno. Nei fine settimana la tensione e lo stress accumulati nelle giornate precedenti avranno la meglio, dunque cercate di non stressare il vostro corpo ma soprattutto la vostra mente.

Evitate le situazioni pesanti e soprattutto i litigi.