Quella di domani sarà una giornata positiva per il Leone, che si sentirà determinato ed in gran forma, ma anche per il Capricorno e il Cancro che dopo un momento sottotono si preparano a vivere un bel recupero, rispettivamente in amore e in ambito lavorativo. Giornata faticosa invece per il Sagittario, che dovrà fare i conti con un calo di energie. Ecco di seguito l'Oroscopo di martedì 25 giugno 2019 per tutti i segni dello Zodiaco, con predizioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche di martedì 25 giugno 2019, da Ariete a Pesci

Ariete: l’inizio dell'ultima settimana di giugno non si è rivelato positivo per il segno, e anche la giornata di domani, martedì 25 giugno sarà piuttosto faticosa per l’Ariete. Vi sentirete nervosi e di malumore, facili contrasti potrebbero nascere all'interno dell'ambito lavorativo e della sfera sentimentale. La seconda metà della settimana si rivelerà più positiva, siate pazienti.

Toro: è un momento impegnativo ma anche positivo e ricco di novità, soprattutto sul fronte lavorativo. La giornata di domani si rivelerà positiva per gli affari, chi deve occuparsi di una trattativa o concludere una vendita potrà fare affidamento sulla protezione degli astri. Momento di stallo in amore, in questo periodo siete molto concentrati sulla vita professionale, il partner e la famiglia potrebbero sentirsi trascurati.

Gemelli: in questa giornata delle problematiche potrebbero nascere all'interno della sfera professionale, cercate di mantenere un atteggiamento cauto e diplomatico, dei contrasti potrebbero nascere con i colleghi e/o i superiori.

Settimana positiva per i sentimenti e i nuovi incontri.

Cancro: il mese di giugno 2019 non è stato semplice per i nati sotto questo segno, non sono infatti mancati momenti di agitazione e nervosismo sia per quanto riguarda l’amore che gli affari. Durante questa settimana conclusiva del mese il Cancro inizierà un interessante fase di recupero, che in un primo momento si concretizzerà soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Soluzioni in arrivo.

Leone: la settimana inizia con grande forza e vivacità per i nati sotto questo segno zodiacale. Nel corso di queste prime giornate sarà possibile affrontare con disinvoltura e successo tutte le occasioni che vi si presenteranno davanti. Momento positivo per i sentimenti. Le giornate finali di quest'ultima settimana di giugno però potrebbero rivelarsi decisamente sottotono, cercate di evitare gli stress.

Vergine: è un momento positivo per quanto riguarda gli affari e la vita professionale del segno.

Al contrario per quanto riguarda i sentimenti la settimana inizia a rilento, contrasti e discussioni potrebbero nascere all'interno del rapporto con il partner. I single alla ricerca dell'anima gemella dovranno scontrarsi con l'opposizione degli astri. Recupero con l’inizio del mese di luglio 2019.

Bilancia: momento sottotono per quanto riguarda le questioni lavorative, alcuni dei nati sotto questo segno potrebbero sentirsi insoddisfatti e riversare i dubbi e le incertezze lavorative all'interno del rapporto di coppia.

Durante l’ultima settimana di giugno sarà bene per la Bilancia prestare molta attenzione alle situazioni che si creano ed evitare i contrasti.

Scorpione: martedì 25 giugno 2019 sarà una giornata di grande forza ed energia per i nati sotto il segno dello Scorpione. Più in generale l’ultima settimana del mese si rivelerà positiva, sia per quanto riguarda l’amore che le faccende di carattere professionale ed economico. Sfruttate al massimo questa positività degli astri.

Sagittario: è un martedì stancante, agitato, dopo un lunedì non privo di tensioni che vi ha messo decisamente di cattivo umore. In questa giornata sarà bene cercare di essere prudenti ed evitare la nascita di contrasti, soprattutto in amore. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare disturbi fisici.

Capricorno: dopo un momento sottotono, l’amore torna a ricoprire un ruolo di centrale importanza per il segno. Tuttavia in questa giornata avrete poco tempo da dedicargli, ci saranno infatti delle problematiche da risolvere all'interno della sfera professionale e/o economica.

Acquario: è un momento di ripresa per il segno, su tutti i fronti. Per quanto riguarda il fisico vi sentite in gran forma, le energie non mancano e riuscite a concentrarvi al meglio anche per quanto riguarda le questioni di tipo lavorativo. L’ultima settimana di giugno sarà positiva anche per i sentimenti, tuttavia sarebbe meglio agire con cautela per non ricadere in errori del passato.

Pesci: sarà una settimana di alti e bassi. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo gli astri hanno delle belle opportunità in serbo per voi e le soddisfazioni non mancheranno, per quanto riguarda invece i sentimenti sarà una settimana abbastanza sottotono, in cui evitare litigi e discussioni con il partner potrebbe essere più difficile del previsto.