L'estate dei nativi del segno Cancro sarà incentrata più che altro sulla passione e sui sentimenti di coppia per le relazioni di vecchia data. Al contrario, i single durante quest'estate saranno particolarmente seducenti nei confronti di una persona in particolare, con il solo obiettivo di dare inizio ad una relazione di coppia. Il Lavoro passerà in secondo piano, mentre fortuna e salute saranno buone, ma comunque da tenere d'occhio.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'estate per i nativi sotto il segno del Cancro.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e amicizie

Non ci saranno particolari novità quest'estate per la vostra relazione di coppia. Ciò nonostante sarete particolarmente attivi, passando serate movimentate e ricche di passione, con una forte carica erotica. Tutto questo potrebbe servire per migliorare il vostro affiatamento di coppia.

I single invece cercheranno di essere i più seducenti possibile, soprattutto in spiaggia: potreste incontrare una persona di cui è possibile innamorarsi come un fulmine a ciel sereno e che proverete a conquistare cercando di essere il più attraenti possibile. Proverete inoltre a chiedere consiglio ad un vostro amico per cercare di riuscire nell'impresa.

Pubblicità

Fortuna e salute

Sarete particolarmente fortunati durante la stagione estiva, anche grazie al fatto che vi sentirete il più delle volte pieni di energie per affrontare ogni tipo di situazione al meglio. Ciò nonostante, fareste meglio a non affaticarvi troppo, in quanto se cadrete in malattia, potreste subire una battuta d'arresto e non avere più quella voglia di stare fuori fino a tardi a divertirvi. Quindi divertitevi, ma con moderazione.

Lavoro e impegni

Avrete alcuni problemi sul fonte lavorativo durante quest'estate, in particolar modo da parte di qualcuno appena arrivato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

Un nuovo collega potrebbe infatti mettervi a disagio e darvi fastidio sul posto di lavoro. Cercherete infatti di evitare tale individuo a tutti i costi, ma prima o poi dovrete affrontare la situazione faccia a faccia. Attenzione inoltre a non investire il vostro denaro per consiglio di un vostro collega, in quanto ciò potrebbe non essere profittevole.

Nonostante quindi l'affiatamento sul posto di lavoro sia particolarmente basso quest'estate, cercherete comunque di lavorare sodo e incrementare i vostri guadagni.

Infatti le vostre finanze saranno in rialzo, soprattutto verso il mese di luglio, quando le mansioni da svolgere aumenteranno e voi riuscirete a fare più soldi. Di contro però c'è da dire che, molto probabilmente, in alcune giornate sarete praticamente "incatenati" sul posto di lavoro per cercare di finire quanto iniziato.