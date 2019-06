Nuovo mese in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni di luglio per i nati sotto il segno dei Gemelli. Di seguito le stelle che riguardano il lavoro, l'amore e la salute per il periodo compreso tra il primo ed il 31 del secondo mese dell'estate. Nel mese di giugno, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno vissuto un momento di ripresa, soprattutto in campo amoroso. Con Venere dalla propria parte è stato possibile vivere dei bei momenti di complicità con il partner e sistemare le situazioni che hanno creato dei disagi nel passato.

Ci sono state alcune distrazioni, soprattutto nella parte centrale del mese, ma avete avuto l'opportunità di vivere nel migliore dei modi il primo mese dell'estate. Anche in campo salutare non è mancata energia e le cure hanno avuto degli ottimi risultati. Nel lavoro, ci sono state delle questioni economiche da dover gestire, ma a livello di opportunità e novità lavorative, vi siete trovati particolarmente bene.

Nel mese di luglio, con Marte in transito positivo per l'intero periodo, vivrete un buon momento in campo salutare.

Vi sentite più energici, pronti ad andare avanti a vivere momenti con serenità ed allegria. Con Giove in opposizione, dovrete però fare attenzione ai possibili momenti sottotono, che potrebbero presentarsi nella parte centrale del mese. In amore, potreste essere messi alla prova, l'estate sarà importante per comprendere da quale parte stare. Nel lavoro, le crisi sono state superate, ora potrete anche poter rinnovare degli accordi e trovare il coraggio di agire per raggiungere dei risultati. Leggiamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il campo sentimentale e quello professionale dei nati Gemelli nel periodo di luglio.

Oroscopo luglio: amore e lavoro dei Gemelli

Come anticipato, sarà un buon momento per il lato amoroso. Le relazioni che nascono in questo periodo, potrebbero diventare importanti. Con Marte in ottimo aspetto, vi sentite particolarmente sensuali. A partire dalla seconda settimana del periodo potrete anche fare degli incontri importanti, persone con le quali potrete condividere delle belle emozioni. Non sottovalutate le conoscenze di questo periodo.

Anche quello di agosto, sarà un mese positivo per quel che riguarda il settore sentimentale, anche se nel concludersi potrebbero nascere delle polemiche.

In campo professionale, vi sentite maggiormente sicuri rispetto ai mesi precedenti, per questo motivo potrete ottenere dei risultati. Con Marte e Mercurio favorevoli, potrete, soprattutto nella seconda settimana del periodo, iniziare dei nuovi progetti che frutteranno sicuramente nei prossimi mesi.

Buon momento anche per gli studenti, nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, riuscirete ad affrontare esami importanti.