L'Oroscopo dell'amore per i single si riempie di possibilità stellari, tutte da seguire con scrupolosità per raggiungere la felicità sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche di martedì.

Buone sorprese nell'oroscopo dell'amore

Ariete: molto magnetici e affascinanti, grazie all'influsso lunare proveniente dal domicilio dei Gemelli, farete strage di cuori e potrete aprirvi alle nuove storie con maggiore slancio e serenità. Attenzione solo a non essere superficiali e poco costanti.

Toro: è l'inizio di un nuovo capitolo della storia della vostra vita, attuato da un Urano dirompente che rompe gli schemi, aprendovi in modo libero e spregiudicato ai nuovi amori. Potreste cadere vittima di colpi di fulmine inaspettati, tutti da cogliere al volo grazie a questa nuova energia.

Gemelli: una Luna intelligente e simpatica è ospite nel vostro cielo e punta un riflettore sulla profondità d'animo nei confronti degli altri. Molto sensibili e intuitivi verso i vostri amici, sarete anche propensi ad aiutarli e in cambio una vostra amica potrebbe esservi utile per raggiungere i vostri obiettivi amorosi.

Cancro: lasciatevi alle spalle le sofferenze passate e apritevi alle nuove possibilità amorose con maggiore fiducia in voi stessi. Marte vi da la spinta giusta per vincere la vostra timidezza, quindi passate all'azione senza indugio, sarete fortunati.

Leone: Saturno vi sfida mettendovi alla prova nelle situazioni del cuore ed esortandovi a raccogliere tutta l'ambizione di cui siete provvisti per evolvere in positivo, raggiungendo i vostri obiettivi amorosi.

Che dite, accettate questa provocazione?

Vergine: dopo un attento percorso evolutivo, avete rivalutato voi stessi e siete pronti a seguire una spinta più trasgressiva, che vi porta ad approfondire gli amori nuovi con maggiore libertà e minori pregiudizi. La vostra autostima è più corposa e le novità amorose arriveranno presto.

Previsioni astrologiche di martedì

Bilancia: Mercurio dal domicilio dei Gemelli favorisce per voi amici della Bilancia i viaggi.

Potreste pensare di regalarvi qualche giorno straordinario per staccare la spina dalla solita routine e vivere sensazioni nuove in terre lontane.

Scorpione: Saturno vi spinge ad approfondire il nuovo e con una maggiore apertura mentale alle novità potrete avere successo in amore. Occorre che non pensiate più alle delusioni passate, Marte dal domicilio del Cancro vi regala una spinta energetica e molto sensuale.

Sagittario: Giove incrocia le sue energie con una Luna in opposizione che vi mette in guardia dagli abbagli.

Attenzione a non fidarvi troppo del vostro ottimismo, che se eccessivo potrebbe portarvi ad aprire il cuore alle persone sbagliate.

Capricorno: i transiti planetari sono un po' ambigui per voi amici del Capricorno e vi sfidano a cogliere al volo le nuove opportunità. Un grande amore potrebbe affacciarsi all'orizzonte, ma dovrete approfondire bene la storia, valutandola a 360° con razionalità e coerenza.

Acquario: scacciate la malinconia che cerca di avvilupparvi e stringervi come in una morsa, frenando il vostro istinto di indipendenza e cercando di chiudervi alle amicizie.

Socievoli come siete, vincerete questa sensazione e trascorrerete splendidi momenti con gli amici che contano. Potreste approfondire nuove e inaspettate conoscenze in gruppo.

Pesci: Venere vi garantisce romanticismo e sensualità dal domicilio del Toro e Urano vi promette un cambiamento in grado di rivoluzionare la vostra situazione sentimentale. Attenzione a non dare tutto per scontato, Nettuno vi fa fantasticare a occhi aperti quando invece dovreste rimanere di più con i piedi per terra.