Il mese di luglio è quello centrale dell'estate, e di conseguenza anche il mese in cui le energie si faranno sentire e la voglia di fare progetti e di andare in cerca di nuove emozioni si farà sempre più intensa. I segni di fuoco e terra saranno più propensi verso i loro progetti e i loro obiettivi più ambiziosi, a cui hanno dedicato gran parte di questa prima parte dell'anno, mentre quelli di aria e di acqua saranno attratti dagli aspetti più astratti di questo mese, come ad esempio i sentimenti e le emozioni che li attendono fuori dalla porta di casa.

A seguire, le previsioni astrologiche complessive del mese di luglio 2019 con i segni divisi a seconda del proprio elemento.

Segni di fuoco e terra

L'Ariete, il Leone e il Sagittario (segni di fuoco) dovranno prepararsi bene per affrontare questo mese di luglio: ci saranno scossoni su molti aspetti della loro vita, e dovranno necessariamente farsi trovare pronti ad affrontarli uno per uno con grande destrezza, come hanno spesso dimostrato nei mesi primaverili. Saranno in grande fermento, soprattutto il Sagittario, mentre per quanto riguarda l'Ariete dovrà iniziare dal principio per caricarsi di grinta, il Leone di audacia.

Al Toro, la Vergine e il Capricorno (segni di terra) questo luglio offrirà un incentivo per iniziare e per portare a termine i progetti per i quali si sono sacrificati tanto nell'ultimo periodo. Se il Toro e il Capricorno avranno degli obiettivi molto ambiziosi, la Vergine avrà qualche incertezza prima di rimboccarsi le maniche e partire alla carica.

Segni di aria e acqua

I Gemelli, la Bilancia e l'Acquario (segni di aria) nel mese di luglio vivranno quelle emozioni che hanno atteso durante questo primo periodo estivo non tanto florido.

L'importante è che siano disposti a lasciarsi andare nei momenti più dolci, soprattutto all'interno della propria coppia. Però dovrebbero essere più selettivi nelle amicizie, soprattutto quelle di vecchia data. La Bilancia sarà quella che oscillerà più a lungo nell'incertezza del momento, mentre l'Acquario e i Gemelli saranno quelli più intraprendenti e spigliati.

Il Cancro, lo Scorpione e i Pesci (segni di acqua) saranno ancora 'preda' delle loro emozioni negative, spesso decisamente pessimiste, ma d'altro canto saranno anche disposti ad accantonare le cose passate e le nostalgie con più determinazione e voglia di guardare avanti.

Saranno accontentati dalle ventate di novità che risolleveranno la loro situazione complessiva. I Pesci, in particolare, saranno quelli che più di ogni altro combatteranno contro la propria natura per farsi largo nel mondo delle amicizie e perché no, anche dell'amore.