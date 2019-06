Luglio sarà il mese dell'azione e delle collaborazioni per i nativi del segno del Capricorno. Ma stavolta non tutte le vostre energie saranno indirizzate verso il fronte lavorativo. Gli affetti avranno infatti un posto di riguardo nel vostro cuore, e da alcuni chiarimenti e più dialogo all'interno della coppia trarrete ulteriore beneficio. Avete avuto forti perplessità negli ultimi tempi, ma nel mese di luglio queste incertezze saranno totalmente dissipate.

Amore e affetti

Largo ai sentimenti. Nella vostra relazione ci sarà maggiore intesa, maggiore complicità di coppia, molto più eros e più sincerità, ma anche molti progetti importanti che faranno fare dei passi avanti alla vostra relazione. Una volta che avete compreso quanto il vostro rapporto sia diventato stabile, vi immergete completamente, e luglio sarà il mese in cui renderete concreto tutto questo. Andare a vivere insieme, oppure sposarsi nel vero senso del termine, saranno dei possibili balzi in avanti, mentre per le coppie più datate ci sarà un viaggio che stimolerà la fantasia.

Dal momento che il segno desidererà provare delle emozioni, anche voi single ne avrete, ma soltanto se farete da parte il vostro innato spirito competitivo, non portandolo su aspetti della vita in cui tutto ciò non serve, come l'amore e gli affetti in genere.

Lavoro e studio

Vi impegnerete moltissimo sul fronte lavorativo ed economico, ma il problema è che non vi sentirete abbastanza presi in considerazione o semplicemente lodati. Avete bisogno sempre di cose concrete, anche su aspetti che sostanzialmente a conti fatti non lo sono.

Propenderete per far capire a tutti gli eventuali dubbi ed anche in modo molto eloquente. Attenti però a non inimicarvi i colleghi e a non sciupare l'intesa che si è andata a creare negli ultimi mesi.

Per chi è ancora senza lavoro, saranno favoriti i progetti in proprio o comunque situazioni in cui non necessiterete di alcun aiuto esterno.

Voi studenti sarete determinati, anche se questo vorrà dire sacrificare qualche serata con il partner o con gli amici. Siete abituati ad ottenere il massimo e anche questa volta sarà così.

Fortuna e salute

Saranno positivi i viaggi in compagnia, ma se siete sul punto di fare progetti "in solitaria" avrete bisogno di un viaggio altrettanto solitario per riflettere adeguatamente sulla vostra vita e sulla vostra attuale posizione. Avrete modo di far lavorare la vostra mente prima che il fisico: saranno dalla vostra anche le vincite a carte o a giochi di ragionamento logico, saranno favorite pure le letture e quant'altro.

Qualche calo di energie vi procurerà nervosismo e stress, ma saranno solamente passeggeri.